FOTO Zbog ovog poteza prema sucu uhvaćenom na orgijama, Ronaldu prijeti kazna

Srpska starleta Tijana Maksimović prošle je godine organizirala zabavu pokraj Bjeline, a zanimljivo da se u tom društvu nalazio i slovenski sudac Slavko Vinčić koji je sinoć sudio i u porazu Manchester Uniteda. Nogometaši madridskog Atletica plasirali su se u četvrtfinale Lige prvaka pobijedivši u utorak na Old Traffordu domaći Manchester United sa 1-0 te je španjolski prvak s ukupnih 2-1 prošao dalje. Pogodak odluke postigao je Brazilac Renan Lodi u 41. minuti, a to mu je bio prvi pogodak u 25. nastupu u Ligi prvaka.

Mnogo je bilo prigovora od strane Manchesterovih nogometaša na suđenje Slovenca Slavka Vinčića, a prva sporna situacija dogodila se u 21. minuti. Fernandes je pao u kaznenom prostoru nakon kontakta sa suparničkim braničem. Uz provjeru VAR-a utakmica je nastavljena bez kaznenog udarca. Ronaldo je potpuno izgubio živce i gestikulirao Slovencu stavljajući ruke na oči, aludirajući da su Vinčiću potrebne naočale za vid. Svjetski mediji tvrde da bi Ronaldo zbog tog poteza mogao biti i kažnjen.

U 77. minuti visoko se na petercu u zrak vinuo Raphael Varane i glavom poslao loptu prema gornjem desnom kutu, ali je kapetan Atletica refleksnom obranom sačuvao svoju mrežu. Odbijenu loptu je škaricama pokušao zahvatiti Cristiano Ronaldo, ali je Oblak bio spreman i na taj udarac. Svi pokušaji momčadi Ralfa Rangnicka ostali su bez rezultata. Jedan pogodak je Atleticu bio dovoljan za plasman u četvrtfinale.

Foto: Phil Noble/REUTERS Soccer Football - Champions League - Round of 16 Second Leg - Manchester United v Atletico Madrid - Old Trafford, Manchester, Britain - March 15, 2022 Manchester United's Cristiano Ronaldo reacts REUTERS/Phil Noble Photo: Phil Noble/REUTERS

Slavko Vinčić, inače inženjer telekomunikacija po struci i otac dvoje djece, priveden je u svibnju 2020. zajedno sa starletom Tijanom Ajfon u akciji "Kristal" policije BiH. Bio je dio "zabave" kod Bjeline gdje je policija privela 36 osoba. Prilikom pretresa pronađeno je deset pištolja, 14 paketića kokaina, devet tableta medicinske droge, tri pancirke, nekoliko telefona i laptopa i više od 10.000 eura.

Vinčić je kasnije izjavio da je na zabavu stigao na poziv prijatelja nakon poslovnoga sastanka, te da je ubrzo uvidio da je počinio veliku grešku. U njegovu je obranu stao i Vlado Šajn, čelnik slovenskih sudaca, koji je za tamošnje medije kazao da se Vinčić samo našao na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL 06, May, 2020, Belgrade - Starlet Tijana Ajfon (Tijana Maksimovic) opened beauty salon "Coco and Ti". Sanja Stankovic, Mimi Oro (Milica Zivanovic), Tijana Ajfon (Tijana Maksimovic). Photo: Antonio Ahel/ATAImages 06, maj, 2020, Beograd - Starleta Tijana Ajfon (Tijana Maksimovic) otvorila salon lepote "Coco and Ti". . Photo: Antonio Ahel/ATAImages