Njemačka zbog Trumpa i Grenlanda planira bojkotirati nastup na nogometnom SP-u!

Dok se svijet priprema za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026., koje će se za pet mjeseci održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, iz Europe stižu signali koji bi mogli ozbiljno uzdrmati turnir.

U Njemačkoj se, naime, sve glasnije govori o mogućnosti da njihova reprezentacija uopće ne nastupi na natjecanju, i to zbog geopolitičkih tenzija izazvanih američkom politikom prema Grenlandu.

Povod novim napetostima je povratak Donalda Trumpa u Bijelu kuću i njegova obnovljena inicijativa da Grenland uključi u sastav SAD-a, što je opravdao argumentima vezanima uz sigurnost države. Takva retorika naišla je na snažan otpor u Europi, posebno u Danskoj, ali i unutar institucija Europske unije i NATO-a.

U tom kontekstu oglasio se i Jürgen Hardt iz njemačke Kršćansko-demokratske unije, blizak aktualnom kancelaru Friedrichu Merzu, koji je otvoreno sugerirao potez bez presedana. U razgovoru za Bild istaknuo je: "Otkazivanje turnira smatralo bi se krajnjim sredstvom kako bi predsjednik Trump preispitao pitanje Grenlanda".

Iako naglašava da bi diplomatski dogovor bio daleko poželjniji ishod, Hardt smatra da simbolički pritisak ne treba unaprijed odbaciti. Takav potez bi imao težinu. Njemačka je jedna od najtrofejnijih reprezentacija u povijesti nogometa, s četiri naslova svjetskog prvaka, a njezin izostanak predstavljao bi ogroman financijski i reputacijski gubitak za FIFA-u i organizatore turnira.

Napetosti se pritom ne zaustavljaju na sportskom terenu. Američka administracija dodatno je zaoštrila odnose uvođenjem carina od 10 posto na robu iz osam europskih država, među kojima su Njemačka, Francuska i Danska, upravo zbog njihova protivljenja američkom planu oko Grenlanda.

Sve to zajedno stvara ozračje u kojem se sport i politika opasno isprepliću, uz prijetnju da bi najveći nogometni spektakl u povijesti mogao postati kolateralna žrtva globalnih sukoba.