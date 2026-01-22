Hrvat koji je prije par dana srušio Dinamovog suparnika za VL otkriva na što treba paziti

Dinamo večeras od 21 sat dočekuje novi europski izazov. Protivnik plavima u sedmom kolu glavne faze Europske lige je najpoznatiji rumunjski klub FCSB (nama poznatiji kao Steaua). Pokušali smo doznati što je više moguće toga o rumunjskom suparniku hrvatskog europskog predstavnika.

U tome nam je pomogao Jakov Blagaić, 25-godišnji vezni igrač iz Splita, koji trenutačno igra u rumunjskom prvoligašu Argesu. Naime, FCSB je svoju posljednju utakmicu prije sraza s Dinamom igrao upravo protiv Argesa, a Blagaić i njegova momčad su slavili rezultatom 1:0, što se u tamošnjoj javnosti prezentirao kao veliki kiks FCSB-a. Ne samo to, Arges je svladao FCSB i u prvom međusobnom ovosezonskom ogledu, kada je u Bukureštu na gostovanju slavio rezultatom 2:0.

Budući da su Blagaić i njegov Arges ove sezone oba puta svladali FCSB, Jakov je bio idealan sugovornik koji bi nam mogao približiti Dinamovog večerašnjeg suparnika. Uputio nas je u to gdje Dinamu prijete najveće opasnosti i kako zaustaviti ovu poznatu rumunjsku momčad.

Kako ste se pripremili za dvoboje protiv FCSB-a?

- Sigurno se tu klubovi međusobno jako dobro poznaju, a ja FCSB nisam baš dobro poznavao jer sam prije ove zadnje utakmice igrali samo jednom s njima do tada. Prvi put u Bukureštu smo ih također pobijedili. Naš trener i njegov stručni stožer su jako dobro pripremili tu utakmicu. Ukazali su nam na to da su najveći klub u Rumunjskoj. Kad su u dobrom ritmu, jako su opasna ekipa, i individualno i momčadski. Sad nisu baš u dobrom ritmu, što se vidi na tablici u rumunjskoj ligi. Međutim, sigurno imaju jako veliku kvalitetu.

Kako ste ih dva puta uspjeli svladati?

- Oba puta smo ih pobijedili na sličan način. Bio nam je plan zatvoriti prostore između linija jer oni dosta vole igrati u tim prostorima. Imaju jako dobre individualce prema naprijed. Zatvorili smo to što je trebalo i u obrani igrali stvarno na razini, a prema naprijed smo iskoristili naše šanse iz kontranapada, kako smo i očekivali.

Kakva su momčad i kakvu utakmicu Dinamo može očekivati?

- Teško mi je dati usporedbu naše utakmice s ovom u Maksimiru. S Dinamom će to ipak biti drugačija utakmica, jer će FCSB sigurno biti u podređenijem položaju, nešto kako smo mi bili protiv njih. Gledali smo njihove pripremne utakmice ove zime, i treba reći da se oni jako dobro brane i kvalitetno izlaze u kontranapade. Imaju već uigrane stvari kad osvoje loptu na svojoj polovici. Idu jako brzo i u međulinijama traže napadače, pa često povratnim loptama traže igrače koji će imati prostora. Sigurno na njihove kontranapade treba pripaziti. Nisu pravi trenutačno, ali neće to biti lagana utakmica.

Odakle Dinamu prijete najveće opasnosti, koji su istaknuti pojedinci?

- Što se tiče igrača koji se kod njih ističu, prvi na pamet mi sigurno pada njihov broj 10, Tanase. On je izniman individualac. A odličan im je i napadač Birligia, jako brz igrač. Njih dvojica su rumunjski reprezentativci. Imaju u sredini i iskusnog Chirichesa, koji je izgradio karijeru igrajući za velike klubove poput Napolija - zaključio je Blagaić.