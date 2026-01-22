Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 205
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PAD DANSKE

Posljedice poraza: Hrvatskoj drastično pale šanse za osvajanje prvenstva

Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
22.01.2026.
u 19:33

Nakon završetka prve faze natjecanja, EHF je objavio ažuriranu ljestvicu favorita za osvajanje naslova prvaka Europe, a odnosu na onu prije početka natjecanja, dogodile su se značajne promjene

U posljednjem kolu skupine E Europskog prvenstva, Hrvatska rukometna reprezentacija teško je poražena od Švedske s 33:25 čime je zaključila prvu fazu fazu natjecanja. Svjetski viceprvaci tako su u drugi dio prošli bez prenesenih bodova te će morati odigrati četiri odlične utakmice protiv Islanda, Švicarske, Mađarske i Slovenije žele li izboriti polufinale.

Nakon završetka prve faze natjecanja, EHF je objavio ažuriranu ljestvicu favorita za osvajanje naslova prvaka Europe, a odnosu na onu prije početka natjecanja, dogodile su se značajne promjene.

Ako ne znaš šta je bilo' unatoč zabrani se pjevala u Švedskoj

Prvo treba istaknuti kako su prije početka natjecanja Danci bili izraziti favoriti, a neke stranice davale su im više šanse za osvajanje zlatne medalje nego svim drugim sudionicima zajedno. Sada se to bitno promijenilo zahvaljujući porazu od Portugala u posljednjem kolu prvog dijela pa je titulu prvog favorita turnira po EHF-u preuzela Francuska koja je u prvom dijelu ostvarila tri pobjede uz gol-razliku od +38.

Zanimljivo kako krovna europska rukometna organizacija Dansku više ne vidi ni u finalu pa je Danska sada tek treći po redu favoritima, dok se između aktualnih europskih (Francuska) i  svjetskih prvaka (Danska) smjestila Švedska, još jedan od sudomaćina natjecanja. 

Kao posljednjeg favorita za polufinale, EHF vidi Portugal koji je zbog pobjede nad Danskom skočio na mjesto četvrtog favorita turnira. Hrvatska rukometna reprezentacija nalazi se na devetom mjestu što je za dva mjesta niže u odnosu na početak natjecanja, a između nje i Portugala nalaze se redom Island, Njemačka, Mađarska i Španjolska.
Ključne riječi
favoriti EP rukomet 2026. Hrvatska rukometna reperezentacija EHF

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!