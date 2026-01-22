Posljedice poraza: Hrvatskoj drastično pale šanse za osvajanje prvenstva

U posljednjem kolu skupine E Europskog prvenstva, Hrvatska rukometna reprezentacija teško je poražena od Švedske s 33:25 čime je zaključila prvu fazu fazu natjecanja. Svjetski viceprvaci tako su u drugi dio prošli bez prenesenih bodova te će morati odigrati četiri odlične utakmice protiv Islanda, Švicarske, Mađarske i Slovenije žele li izboriti polufinale.

Nakon završetka prve faze natjecanja, EHF je objavio ažuriranu ljestvicu favorita za osvajanje naslova prvaka Europe, a odnosu na onu prije početka natjecanja, dogodile su se značajne promjene.

Prvo treba istaknuti kako su prije početka natjecanja Danci bili izraziti favoriti, a neke stranice davale su im više šanse za osvajanje zlatne medalje nego svim drugim sudionicima zajedno. Sada se to bitno promijenilo zahvaljujući porazu od Portugala u posljednjem kolu prvog dijela pa je titulu prvog favorita turnira po EHF-u preuzela Francuska koja je u prvom dijelu ostvarila tri pobjede uz gol-razliku od +38.

Zanimljivo kako krovna europska rukometna organizacija Dansku više ne vidi ni u finalu pa je Danska sada tek treći po redu favoritima, dok se između aktualnih europskih (Francuska) i svjetskih prvaka (Danska) smjestila Švedska, još jedan od sudomaćina natjecanja.

Kao posljednjeg favorita za polufinale, EHF vidi Portugal koji je zbog pobjede nad Danskom skočio na mjesto četvrtog favorita turnira. Hrvatska rukometna reprezentacija nalazi se na devetom mjestu što je za dva mjesta niže u odnosu na početak natjecanja, a između nje i Portugala nalaze se redom Island, Njemačka, Mađarska i Španjolska.