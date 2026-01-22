FOTO Strani mediji se dive neobičnom zdanju u Hrvatskoj: 'Ovo je impresivno'
Svjetski mediji već su više puta pisali o nogometnom stadionu Gospin dolac i divili se neobičnom stadionu NK Imotskog. Ovoga je puta to učinila stranica The Sweeper koju na X-u prati više od 50 tisuća ljudi.
"Smješten na rubu jezera i u podnožju povijesne tvrđave, stadion Gospin dolac u Hrvatskoj doista je impresivan sportski objekt. Nalazi se u unutrašnjosti, u blizini granice s Bosnom i Hercegovinom, i domaći je stadion lokalnog niželigaškog kluba NK Imotski", stoji u objavi The Sweepera.
Stranci koji nisu upoznati s ljepotama Imotskog oduševljeni su stadionom i prirodom oko njega, a sam Gospin dolac već je 2017. godine bio izabran među deset najljepših stadiona na svijetu po izboru britanskog BBC-ja.