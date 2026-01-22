FOTO Strani mediji se dive neobičnom zdanju u Hrvatskoj: 'Ovo je impresivno'

Svjetski mediji već su više puta pisali o nogometnom stadionu Gospin dolac i divili se neobičnom stadionu NK Imotskog. Ovoga je puta to učinila stranica The Sweeper koju na X-u prati više od 50 tisuća ljudi.
Svjetski mediji već su više puta pisali o nogometnom stadionu Gospin dolac i divili se neobičnom stadionu NK Imotskog. Ovoga je puta to učinila stranica The Sweeper koju na X-u prati više od 50 tisuća ljudi.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Share
Podijeli
Specifičnost Gospina dolca jest to što je ugrađen među stijene, a nalazi se pokraj Modrog jezera, što ga čini dodatno atraktivnim.
Specifičnost Gospina dolca jest to što je ugrađen među stijene, a nalazi se pokraj Modrog jezera, što ga čini dodatno atraktivnim.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
"Smješten na rubu jezera i u podnožju povijesne tvrđave, stadion Gospin dolac u Hrvatskoj doista je impresivan sportski objekt. Nalazi se u unutrašnjosti, u blizini granice s Bosnom i Hercegovinom, i domaći je stadion lokalnog niželigaškog kluba NK Imotski", stoji u objavi The Sweepera.
"Smješten na rubu jezera i u podnožju povijesne tvrđave, stadion Gospin dolac u Hrvatskoj doista je impresivan sportski objekt. Nalazi se u unutrašnjosti, u blizini granice s Bosnom i Hercegovinom, i domaći je stadion lokalnog niželigaškog kluba NK Imotski", stoji u objavi The Sweepera.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Share
Podijeli
Stranci koji nisu upoznati s ljepotama Imotskog oduševljeni su stadionom i prirodom oko njega, a sam Gospin dolac već je 2017. godine bio izabran među deset najljepših stadiona na svijetu po izboru britanskog BBC-ja.
Stranci koji nisu upoznati s ljepotama Imotskog oduševljeni su stadionom i prirodom oko njega, a sam Gospin dolac već je 2017. godine bio izabran među deset najljepših stadiona na svijetu po izboru britanskog BBC-ja.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Matko Begovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Share
Podijeli
Share
Podijeli
OGLAS
Share
Podijeli

Ne propustite

1/