VIDEO Bio je mrtav pet minuta, a sada je potpisao novi profesionalni ugovor!

Nekoliko engleskih klubova iz Premier lige pokazalo je interes da osnaže svoju momčad dovođenjem danskog reprezentativca Christiana Eriksena koji je prije sedam mjeseci na Europskom prvenstvu doživio srčani zastoj i pet minuta bio klinički mrtav. Nakon dva tjedna od spekulacija, sada je sigurno: potpisao je ugovor do kraja sezone s engleskim Brentfordom, kojeg vodi Danas Thomas Frank, a u momčadi su dvojica danskih reprezentativaca Christian Norgaard i Mathias Jensen..

Nakon pružene pomoći Eriksen se oporavio, a potom mu je ugrađen i mali potkožni kardioverter defibrilator, kako bi mu pomogao u slučaju da se ponovno pojavi isti problem. No, to je dovelo do sporazumnog raskida ugovora između Eriksena i milanskog Intera, jer pravila Serie A ne dopuštaju uporabu takvog uređaja. Eriksen se dobro oporavlja, individualno trenira i ima ambiciju zaigrati za dansku reprezentaciju na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Kataru.

"Želim igrati. To je moj cilj, moj san. Hoću li biti na popisu, to je druga stvar, ali sanjam o tome da se vratim", rekao je Eriksen za dansku televiziju DR.

"Fizički sam opet odlično pripremljen. Želim dokazati da ponovno mogu igrati za reprezentaciju. Izbornik će odlučiti, ali moje srce ne predstavlja prepreku."

Interes je bio pokazao i Tottenham u kojem je Eriksen proveo šest i pol godina prije nego što je 2020. prešao u Inter. Trener Spursa Antonio Conte, koji je vodio Eriksena u Interu, izjavio je da su danskom nogometašu "vrata uvijek otvorena".

Zimski prijelazni rok u Engleskoj završava 31. siječnja u 23 sata.