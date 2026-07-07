Belgija još bruji o lakrdiji, a scena iz lože izazvala lavinu reakcija: 'Kakvu to poruku šalje?!'

I dalje se ne stišavaju reakcije nakon visoke pobjede Belgije nad SAD-om od 4:1. Posebno se priča o sceni iz svečane lože stadiona u Seatlleu, gdje je predsjednik Fife Gianni Infantino utakmicu pratio u društvu predsjednice Belgijskog nogometnog saveza Pascale Van Damme.

To je izazvao brojne reakcije u Belgiji, osobito nakon što je Fifa prije utakmice suspendirala kaznu Balogunu i omogućila mu nastup protiv Belgije, iako po svim pravilima napadač Monaca nije smio nastupiti.

- Je li to bila dobra ideja s Van Dammine strane, nakon što je FIFA tako gadno zeznula Belgiju u aferi Balogun, drugo je pitanje - pito se novinar Niuewsblada Jürgen Geril. pa dodao:

- Kakvu to poruku šalje?