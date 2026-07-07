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Ivan Rakitić otišao iz Hajduka, više nije tehnički direktor kluba

Split: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice Hajduk - Rijeka
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
07.07.2026.
u 12:05

Nakon završetka igračke karijere preuzeo je funkciju tehničkog direktora, gdje je nastavio doprinositi razvoju sportskog segmenta i stvaranju temelja za dugoročni napredak prve momčadi. Svojim znanjem, međunarodnim kontaktima i stručnim razumijevanjem nogometa dao je značajan doprinos radu sportskog pogona

HNK Hajduk Split obavještava javnost kako je s danom 30. lipnja 2026. godine, istekom ugovora, završio mandat Ivana Rakitića na poziciji tehničkog direktora, objavio je Hajduk na web stranicama. 

- Ivan Rakitić je kao finalni čin svoje velike i uspješne igračke karijere obukao dres Hajduka, ostvarivši dugogodišnju želju da zaigra pred navijačima Bijelih i ostavi trag u sredini kojoj je želio pripadati. 

Dolaskom u Hajduk donio je iznimno međunarodno iskustvo te je svojim profesionalizmom i odnosom prema bijelom dresu ubrzo postao neizostavan dio momčadi - primjer i uzor suigračima.

Nakon završetka igračke karijere preuzeo je funkciju tehničkog direktora, gdje je nastavio doprinositi razvoju sportskog segmenta i stvaranju temelja za dugoročni napredak prve momčadi. Svojim znanjem, međunarodnim kontaktima i stručnim razumijevanjem nogometa dao je značajan doprinos radu sportskog pogona.

Zato izražavamo iskrenu zahvalnost Ivanu na svemu što je učinio, kao igrač i kao tehnički direktor. Njegova predanost i povezanost s Hajdukom ostat će trajno upisane u povijest.

Iako završava svoju dužnost tehničkog direktora, Ivan Rakitić ostaje dio hajdučke obitelji te nastavlja suradnju kroz ulogu ambasadora Hajduka, predstavljajući ga u Hrvatskoj i inozemstvu.

Ivanu još jednom zahvaljujemo na svemu i želimo mu puno uspjeha, zdravlja i sreće u budućnosti.

Raketa, hvala i sretno! - napisali su s Poljuda. 

Komentara 2

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VS
vrbe.sadim
12:20 07.07.2026.

Spasio se.

KU
Kujttim
12:51 07.07.2026.

Nema pametnijeg poteza. Odigrao je jednu sezonu polurekreativno, jedinu sezonu u kojoj je Hajduk imao šansu uz nekad lošiji Dinamo i Đalovića na klupi Rijeke. To je uzeo novac, nastavio se učiti kao tehnički direktor, osigurao da mu ne zapale vilu u okolici Splita. Zapravo je to osiguranje nekretnine kroz status igrača Hajduka najveći njegov dobitak. On prvenstvo koje je Gennaro Gattuso uspio izgubiti bila je zadnja šanasa da se Hajduk digne. Nažalost, niti su razvili Pukštasa, niti je Sigur napredovao koliko je trebao, niti su osvojili titulu. Sada su dugovi ogromni i ne će pomoći ni 8 uzastopnih pobjeda nad Žilinom isličnim klubovima.

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