Pogledajte potez Đokovića nakon što je 20. put u životu svladao naše Čilića

U susretu dvaju najstarijih igrača na ATP turniru u Šangaju, 37-godišnji Marin Čilić izgubio je od 38-godišnjeg Novaka Đokovića sa 6:7 (2), 4:6.

Imao je Čilić priliku da se vrati u meč kad je u drugom setu imao dvije brejk lopte na 5:4 za Novaka. Nije ih iskoristio ali je zato Novak iskoristio prvu meč loptu...

Prvi set bio je pravi maraton, potrajao je sat i sedam minuta, dok je drugi bio znatno kraći jer je srpski tenisač odmah napravio brejk na početkom drugog seta. Đoković je bio bolji u gotovo svim statisitkama, osim u jednoj. Marin Čilić imao je sto posto učinak drugog servisa - 22 od 22.

Bio je ovo njihov 22. međusobni susret i čak dvadeseta pobjeda Đokovića. Posljednji put Čilić je pobijedio Đokovića 2018. godine u finalu ATP turnira u Londonu, na travi, a prvu pobjedu nad ovim srpskim tenisačem Marin je ostvario 2016.godine na ATP Master 1000 u Parizu, u četvrtfinalu.

Foto: Instagram

Prvi susret odigrali sukada je Nole pobijedio u prvom kolu ATP turnira u Dubaiju. Zanimljivo je da je Đokoviću ovo bio prvi meč nakon što je izgubio u polufinalu US Opena. Na ATP ljestvici Đoković je trenutačno deveti, a Čilić 91. igrač svijeta.

Inače, Đoković i Čilić postali su najstariji par koji je odigrao meč na Masters 1000 turnirima, jer zajedno imaju čak 75 godina – Novak 38, a Marin 37. Nakon meča Srbin se oglasio na društvenoj mreži Instagram i poslao poruku Čiliću:

- Care, stari smo! - napisao je Đoković.