Veron Načinović je, poput oca Alvara, otišao u Pivovarnu Laško Celje

Veron Načinović (20), sin poznatog hrvatskog rukometaša Alvara, novi je član Pivovarne Laško Celje. Kao i njegov otac, 203 cm visoki Veron također igra na mjestu kružnog napadača.

Zanimljivo je da je u Celju igrao i Alvaro, i to od 1993. do 1998. godine te od 1999. do 2001. godine. U vrijeme dok je igrao za Celje Alvaro je osvojio sedam naslova prvaka te je sedam puta osvajao kup Slovenije.

- Jako sam sretan što dolazim u Celje. Ovo je korak naprijed u mojoj karijeri i sada se treba dokazati na terenu, dati sve od sebe. Znam da će očekivanja biti visoka, jer je i moj otac igrao ovdje, ostavljajući jedan veliki trag. Želim napraviti sjajnu klupsku karijeru, a Celje je definitivno sredina u kojoj mogu puno postići. Bio sam ovdje ranije na utakmicama Lige prvaka i jedva čekam da zaigram – rekao je Veron.

Veron će u Celju imati jaku konkurenciji na mjestu pivota. U prednosti su svakako iskusniji Vid Poteko i Kristijan Horžen.

Zanimljivo je da je na mjestu kružnog napadača u Celju donedavno igrao još jedna hrvatski igrač, Kristijan Bećiri koji je danas u PPD Zagrebu.

Veron neće biti jedini hrvatski igrač u Celju. Društvo će mu praviti Josip Šarac koji je prošle godine osvojio srebro s juniorima na svjetskom prvenstvu, a u siječnju ove godine bio je srebrni sa seniorskom reprezentacijom na Europskom prvenstvu.

Inače, Veron u Celje dolazi iz riječkog Zameta gdje ga je trenirao Valter Matošević. Zanimljivo je da je mlađi Načinović u Zametu izvađao sedmerce, što je dosta neobično za kružne napadače.