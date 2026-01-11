Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 130
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
Rukomet

Glavaš: Treba dobro analizirati ove dvije utakmice i izvući neke pouke

Prijateljska rukometna utakmica izme?u Njema?ke i Hrvatske
SINA SCHULDT/DPA
Autor
Damir Mrvec
11.01.2026.
u 21:09

Više sam zadovoljniji s ovom nego zagrebačkom utakmicom, U drugom poluvremenu svjesno sam igrao s igračima koji manje igraju, Nisam htio riskirati ozljedu bitnih igrača

Igrači Hrvatske nisu bili previše nezadovoljni nakon utakmice s Njemačkom koju smo izgubili sa šest pogodaka razlike (27:33).  
 -  Ne moramo gledati na ovaj poraz kao na nešto što je loše. Mislim  da smo bolje igrali nego u Zagrebu što je dobro. Nažalost, upali smo u neke "crne rupe" u napadu što nas je koštalo i visokog poraza. Imamo još dovoljno dana do europskog prvenstva a i vjerujem da ćemo do tada sve pogreške ispraviti – rekao je David Mandić.


Dominik Kuzmanović imao je sjajno rolu na vratima Hrvatske.
 - Radujem se da sam dobro branio i jedva čekam početak europskog prvenstva., U redu, rezultatski smo loše prošli u dvije prijateljske utakmice protiv Njemačke, ne idemo na EP s vjetrom u leđima. Opet, ove utakmice protiv Njemačke pokazale su gdje smo griješili. Bitno je da smo svi ostali zdravi.
Filip Glavaš igrao je u drugom poluvremenu. 

 - Čestitam Njemačkoj na pobjedi. Nismo bili prav. Bilo je dobrih i loših stvari. Imamo još dosta dana do početka europskog prvenstva. Napad nam je štekao, ne smije se događati tako puno promašaja. Evo i ja sam promašio dva sedmerca a to se ne smije događati. Istina, bili smo malo umorni od puta ali to nije nikakav alibi. Treba dobro analizirati ove dvije utakmice i izvući neke pouke.
Tin Lučin svjestan je da ima puno toga za popraviti u napadu. 


 - Na kraju poraz.  Šteta, krenuli smo dobro, posebice početkom drugog poluvremena. Razbranili smo Wolffa a to nikad nije dobro. Moramo poboljšati koncentraciju, ne smiju nam se dogoditi pogreške koje se protiv ovakvih reprezentacija skupo plaćaju, Imamo još puno vremena da sve dovedemo u red. Mi uvijek puno bolje igramo natjecateljske nego pripremne utakmice. Uvijek se mučimo na tim prijateljskim utakmicama


Dagur Sigurdsson, izbornik Hrvatske, dodao je: 
 - Više sam zadovoljniji s ovom nego zagrebačkom utakmicom, U drugom poluvremenu svjesno sam igrao s igračima koji manje igraju, Nisam htio riskirati ozljedu bitnih igrača. Imam pest, šest dana da popravimo neke stvari i da spremno dočekamo Gruziju. 
Ključne riječi
Dagur Sigurdsson Dominik Kuzmanović Filip Glavaš David Mandić Hrvatska rukomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-01-10/PXL_080126_144412811.jpg
Video sadržaj
Indeks učinkovitosti

Hrvatski rukomet kao globalni paradoks: Otkrivamo nevjerojatnu učinkovitost sustava s minimalnim resursima

Matematički gledano, Hrvatska čini tek 1,1 posto ukupne baze igrača vodećih pet rukometnih nacija Europe. Unatoč tome, na postoljima europskih prvenstava Hrvatska zauzima ravnopravno mjesto uz bok tim gigantima. S godišnjim prihodom Hrvatskog rukometnog saveza (HRS) od oko devet milijuna eura, Hrvatska operira s budžetom koji je često manji od proračuna samo jednog vrhunskog njemačkog ili francuskog kluba.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!