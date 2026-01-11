Glavaš: Treba dobro analizirati ove dvije utakmice i izvući neke pouke

Igrači Hrvatske nisu bili previše nezadovoljni nakon utakmice s Njemačkom koju smo izgubili sa šest pogodaka razlike (27:33).

- Ne moramo gledati na ovaj poraz kao na nešto što je loše. Mislim da smo bolje igrali nego u Zagrebu što je dobro. Nažalost, upali smo u neke "crne rupe" u napadu što nas je koštalo i visokog poraza. Imamo još dovoljno dana do europskog prvenstva a i vjerujem da ćemo do tada sve pogreške ispraviti – rekao je David Mandić.

Dominik Kuzmanović imao je sjajno rolu na vratima Hrvatske.- Radujem se da sam dobro branio i jedva čekam početak europskog prvenstva., U redu, rezultatski smo loše prošli u dvije prijateljske utakmice protiv Njemačke, ne idemo na EP s vjetrom u leđima. Opet, ove utakmice protiv Njemačke pokazale su gdje smo griješili. Bitno je da smo svi ostali zdravi.Filip Glavaš igrao je u drugom poluvremenu.

- Čestitam Njemačkoj na pobjedi. Nismo bili prav. Bilo je dobrih i loših stvari. Imamo još dosta dana do početka europskog prvenstva. Napad nam je štekao, ne smije se događati tako puno promašaja. Evo i ja sam promašio dva sedmerca a to se ne smije događati. Istina, bili smo malo umorni od puta ali to nije nikakav alibi. Treba dobro analizirati ove dvije utakmice i izvući neke pouke.

Tin Lučin svjestan je da ima puno toga za popraviti u napadu.

- Na kraju poraz. Šteta, krenuli smo dobro, posebice početkom drugog poluvremena. Razbranili smo Wolffa a to nikad nije dobro. Moramo poboljšati koncentraciju, ne smiju nam se dogoditi pogreške koje se protiv ovakvih reprezentacija skupo plaćaju, Imamo još puno vremena da sve dovedemo u red. Mi uvijek puno bolje igramo natjecateljske nego pripremne utakmice. Uvijek se mučimo na tim prijateljskim utakmicama

Dagur Sigurdsson, izbornik Hrvatske, dodao je:- Više sam zadovoljniji s ovom nego zagrebačkom utakmicom, U drugom poluvremenu svjesno sam igrao s igračima koji manje igraju, Nisam htio riskirati ozljedu bitnih igrača. Imam pest, šest dana da popravimo neke stvari i da spremno dočekamo Gruziju.