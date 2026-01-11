I dalje su ostali isti problemi, imamo osam dana za hitne popravke

Rukometaši Hrvatske odlaze na europsko prvenstvo s dva uzastopna poraza od Njemačke u pripremnim utakmicama. U Zagrebu je bilo minus tri, u Hannoveru minus šest (27:33). Dojam je da smo u Zagrebu igrali i izgledali puno bolje nego u Hannoveru. No, u obje utakmice imali smo isti problem - sporo vraćanje u obranu i puno tehničkih pogrešaka naše vanjske linije. Napad nam nije bio nikako dobar, prerano smo ga završavali, u desetoj sekundi, a to nije dobro. Imali smo i veliki problem što je na vratima Njemačke bio Wolff koji je imao velik broj obrana. Protiv vratara takvog kalibra akciju treba izraditi, dovesti je do zicera, a ne biti brzoplet jer sve te polušuteve on lakoćom zaustavlja.

Dok je igrala naša najjača postava kontrolirali smo rezultat. Koliko-toliko. Nakon što je naš izbornik Sigurdsson napravio nekoliko izmejna počeli smo padati pa smo od minus jedan odjednom bili na minus četiri. Ta razlika je ostala do poluvremena.Početkom nastavka serijom 3:0 dolazimo do egala, dovodimo utakmicu u neizvjesnost. Ali to je bilo kratkog daha, samo osam minuta. Kod 19:20 u pet minuta primamo četiri pogotka a ne zabijamo niti jedan. Tračak nade dogodio se u 52. minuti kad smo došli na samo minus dva a onda smo ušli u seriju pogrešaka i sve je bilo gotovo.Dagur Sigurdsson i dalje ima prostora za napredak i dalje ima vremena da to ključne utakmice protiv Nizozemske, za osam dana, popravimo sve što se da popraviti i pokušamo pobjedom osigurati drugi krug. Probao je naš izhbornik konačno i obranu 5:1 s Mamićem kao prednjim. S tom obrnaom smo osovjili srebro na zadnjem svjetksom prvenstvu. Igrali smo tu obranu zadnjih deset minuta. Mo, u tih deset minutala nismo imali neke veliek koriste od nje. Naime, većinu od sedam pogodaka koliko smo ih primili u zadnjih deset minuta, dobili smo iz kontre.Vratari su nam bili više nego dobri. Mandić je branio prvo, Kuzmanović drugo poluvrijeme. Sigurdsson je na ovoj utakmici dao priliku više igračima koji nisu u prvom planu pa je u drugom poluvrijemenu odmarao Cindrića, Martinovića i Srnu. Na tribini su za ovu utakmicu ostali Ćeško i treći vratar Slavić. Reprezentacija ostaje u Hannoveru, gdje će trenirati, do 15. siječanja a onda se seli u Švedsku gdje igramo prvi krug na europskom prvenstvu. Vjerujemo da će do susreta s Gruzijom sve loše stvari ispraviti. Bit će jako važno pronaći pravu obranu, važno će biti tko če igrati trojku. Na toj poziciji u obrani je počeo Načinović kasnije je tu igrao Šimić, možda bi najbolje rješenje bio Srna. Isto tako ne treba zanemariti činjenicu da smo igrali dvije prijateljske utakmice s reprezentacijom koja je ozbiljan kandidat za medalju te da Nizozemska i Švedska nisu u tom rangu. Bez obzira što je Švedska jedna od domaćina nisu ni priblićno tako jaki kao "panceri".