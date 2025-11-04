Veliki prijatelj Hrvata preživio je teroristički napad, sad je otvorio dušu o tome

Uoči velikog okršaja Lige prvaka između Bayerna i Paris Saint-Germaina, vratar bavarskog kluba Manuel Neuer suočio se s pitanjem koje ga je vratilo u jednu od najtežih noći u njegovom životu. Na konferenciji za medije novinar je upitao njemačku legendu kakva sjećanja nosi na teroristički napad u Parizu u studenom 2015. godine, koji je proživio iz prve ruke. Neuerov odgovor bio je vidno emotivan.

"Prošli smo (ovog ponedjeljka, op.a.) pokraj Stade de Francea i u autobusu je to odmah postala glavna tema," započeo je Neuer. "Naravno da se sjećanja vraćaju. To ostaje s vama, to nikada nećete zaboraviti. Bila je to situacija koju ne želite nijednom društvu, nijednom gradu i nijednom čovjeku. Bilo je zastrašujuće. Ta sjećanja se ne brišu tek tako, uvijek su prisutna. Bila su to jeziva vremena."

Podsjetimo, 13. studenog 2015. godine Pariz je postao poprište razornih terorističkih napada u kojima je život izgubilo 130 osoba, a više od 350 ih je ranjeno. Ekstremisti su izveli masakr u koncertnoj dvorani "Bataclan", gdje je ubijeno 90 muškaraca i žena. Također su pucali po terasama restorana i prolaznicima u prometnim pariškim četvrtima, usmrtivši 39 ljudi. Jedna od meta napada trebala je biti i prijateljska utakmica između Francuske i Njemačke.

Trojica napadača pokušala su ući na stadion, no zaustavili su ih redari. Nakon neuspjelog pokušaja, raznijeli su se ispred Stade de Francea, koji je bio ispunjen s 80.000 navijača. U tim eksplozijama život je izgubila još jedna nevina osoba. Cijelu tu noć, njemačka reprezentacija, uključujući Manuela Neuera koji je branio na toj utakmici, tadašnjeg izbornika Jogija Löwa i menadžera Olivera Bierhoffa, provela je zabarikadirana u svlačionici stadiona, obavještavajući obitelji i prijatelje o svom stanju dok je vani vladao kaos.