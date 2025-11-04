Počeli radovi na sanaciji krova na Poljudu, posao je već u punom jeku

U tijeku je ugradnja novih polikarbonatnih ploča na mjestima gdje su prethodno uklonjene oštećene površine. Iz splitskog kluba poručuju kako će do iduće domaće utakmice cijeli krov stadiona biti u potpunosti osiguran, čime će se zajamčiti maksimalna sigurnost za sve posjetitelje.

Sljedeća utakmica na Poljudu odigrat će se 8. studenoga kada Hajduk dočekuje Osijek. U pitanju je utakmica 13. kola.

U prošlom kolu Hajduk je remizirao kod Slaven Belupa 0-0 čime je okončan splitski niz od četiri ligaške pobjede. Taj niz je ujedno Hajduk doveo do prvog mjesta na ljestvici i Splićani trenutačno imaju bod više od drugoplasiranog Dinama.