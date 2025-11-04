Evo kad se Ante Rebić vraća na teren. Navijači Hajduka sa strepnjom su čekali ovu vijest

Remi bez golova u Koprivnici ostavio je gorak okus navijačima Hajduka, ne samo zbog smanjene prednosti nad Dinamom na samo jedan bod, već i zbog zabrinjavajuće ozljede Ante Rebića. Krilni napadač Bijelih morao je napustiti travnjak u 69. minuti, šepajući i s bolnom grimasom na licu, nakon što ga je nehotično nagazio igrač Slaven Belupa Ante Šuto još krajem prvog poluvremena. Iako je bivši hrvatski reprezentativac stisnuo zube i pokušao nastaviti igrati, bol u gležnju postala je prejaka, što je upalilo alarm na klupi i među navijačima koji su sa strepnjom promatrali njegov izlazak.

Prve slike natečenog gležnja nisu ulijevale optimizam, a strepnja da bi Hajduk mogao ostati bez važnog igrača uoči derbija s Osijekom bila je i više nego opravdana, pogotovo s obzirom na Rebićevu sve bolju formu. Ipak, nakon dana neizvjesnosti, s Poljuda su stigle vijesti koje su donijele kolektivno olakšanje. Detaljni liječnički pregledi, obavljeni čim se oteklina donekle povukla, pokazali su kako, srećom, nije došlo do puknuća kosti niti ozbiljnijeg oštećenja ligamenata. Potvrđeno je da se radi samo o oteklini kao posljedici neugodnog udarca.

S obzirom na povoljnu dijagnozu, medicinska služba dala je zeleno svjetlo za brzi povratak. Prema informacijama iz kluba, očekuje se da će se 32-godišnji napadač priključiti punom treningu s ostatkom momčadi najkasnije u četvrtak. To znači da će biti u konkurenciji za derbi 13. kola SHNL-a protiv Osijeka, koji se igra u subotu na Poljudu. Njegovo prisustvo, makar i s klupe za pričuvne igrače, predstavlja veliko ohrabrenje za splitsku momčad uoči jedne od ključnih utakmica jesenskog dijela prvenstva.

Ova vijest dolazi u idealnom trenutku za trenera Gonzala Garciju, koji je dobio još jedno ohrabrenje povratkom kapetana Marka Livaje treninzima. S obzirom na to da je Hajduk bez Livaje pokazao probleme s realizacijom u posljednjim utakmicama, ne zabivši gol Cibaliji i Slaven Belupu, povratak dva ključna ofenzivca znači da će splitska momčad u derbi protiv Osijeka ući znatno osnažena i spremna za borbu za važne bodove u utrci za naslov prvaka.