Veliki adut Hrvatske nezadovoljan je statusom u klubu: Vrijedim puno više!

Hrvatski reprezentativac Josip Brekalo (21) može se od prekjučer pohvaliti da je ove sezone postizao pogotke u tri natjecanja: Bundesligi (2), njemačkom kupu (2) i Europskoj ligi (1), jedan, ali kapitalan i veličanstven u pobjedi Wolfsburga nad Malmöm 2:1 u prvoj utakmici šesnaestine finala EL-a.

Tim je potezom izazvao ovacije inače na komplimentima škrtim njemačkim medijima.

– Da je Malmö zabio gol u Wolfsburgu, nije najbolja stvar, ali Wolfsburg je do kraja utakmice bio pametan pa uspio preokrenuti. Rezultat 2:1 nije loš za odlazak na uzvrat, a veseli i činjenica da imamo novog nositelja igre. Josip Brekalo donedavno nije praktički igrao nikakvu ulogu, a protiv Malmöa je procvjetao. Bio je najaktivniji igrač na travnjaku. Pokazao je kako se može slomiti duboka obrana Malmöa. Oduševljavao je i driblinzima i visokim tempom igre. Sada se mora pobrinuti da ukloni svoju tvrdoglavost koju ima s vremena na vrijeme i bit će na odličnom putu da u velikoj mjeri pomogne klubu – piše izvjestitelj Wolfsburger Allgemeine Zeitunga.

Rekao sam treneru što mislim

Josip Brekalo javio se telefonom za Večernji list. Prenijeli smo mu kako već sada ima bolji učinak nego prošle sezone: u ovoj ima 26 nastupa, 5 pogodaka i 6 asistencija, a u prošloj mu je učinak bio 27-3-4. Josip je, naravno, sretan zbog pogotka Malmöu, ali njegovo raspoloženje još uvijek je daleko od idealnoga.

– U ovu sezonu ušao sam odlično, nanizao nekoliko izvrsnih nastupa kao igrač prve momčadi, a onda neočekivano i, naravno, nezadovoljavajuće za mene preselio u drugi plan. No, nisam klonuo duhom zbog toga, maksimalno sam posvećen radu i taj trud sada se isplatio – kazao nam je Brekalo.

U Bundesligi ste posljednji gol zabili još prošloga kolovoza, a u Kickeru imate prosječnu ocjenu 4.04, što je sigurno ispod i vaših očekivanja.

– E, tako je to kada ste gotovo uvijek prvi na redu za zamjenu, kako god igrao, dobro ili loše, a uglavnom sam igrao dobro. Kada novinar vidi da se igrača vadi iz igre u 60. minuti, normalno je da onda taj igrač ne može dobiti visoku ocjenu. Naravno da sam zbog toga nezadovoljan, ljutit, jer sam mlad i treba mi kontinuitet – žali se Josip pa nastavlja:

– Na zimskim pripremama izborio sam se za status člana prve momčadi i u prvoj proljetnoj utakmici protiv Herthe bio sam u prvih 11. Kod rezultata 0:0, u 63. minuti trener Glasner me izvadio iz igre i mi nakon toga izgubimo 1:2. Odmah u sljedeće dvije utakmice, s Paderbornom i Fortunom, uopće nisam ulazio u igru, a onda protiv Hoffenheima, kada nas je suparnik bio prisiljen rezultatski stizati i tako ostavljao puno prostora, namjestio sam u posljednjih 20 minuta tri ‘mrtvaca’ suigračima. Tada sam se poslije utakmice požalio treneru: ‘Vidite, da ste me stavili u igru u prethodne dvije utakmice, isto je moglo biti ovako’. Na to mi je uzvratio: ‘U pravu si, super radiš, dobit ćeš šansu’. I tako se dogodio ovaj Malmö, ali ni tu nisam igrao do kraja jer me zamijenio u sudačkoj nadoknadi.

Samo jednom svih 90 minuta

Sjećate li se kada ste uopće odigrali cijelu utakmicu za Wolfsburg?

– Jednu jedinu ove sezone, protiv St. Étiennea u prosincu – uzvraća Brekalo.

Razmišljate li zbog ovakvoga statusa o odlasku iz Wolfsburga?

– Svakako ću razmisliti što dalje, jer znam da puno više vrijedim od ovoga koliko dobivam na travnjaku. Ovakav status nije nešto što bi me zadovoljavalo – odgovara Josip.

Nedavno vas je posjetio izbornik Zlatko Dalić?

– Da, bio je na našoj utakmici u Hoffenheimu, sastali smo se u hotelu, porazgovarali. Puno mi je značio njegov dolazak, izbornikova potpora dala mi je elana da još više radim i trudim se kako bih se izborio za svoju šansu.

Okrenuli smo se nakratko i drugim temama. Prije tri godine bili ste igrač mlade momčadi Dinama koja je savladala Bayern u Ligi prvaka s 2:1. Kako sada procjenjujete izglede Dinama protiv Bavaraca?

– Da, protiv Bayerna sam tada namjestio gol i bio je penal na meni. Gledao sam utakmicu Dinama protiv Kijevljana. Vidio sam momčad s dosta dobrih pojedinaca, ali koju istodobno krasi odlična momčadska igra. Ne poznajem momčad Bayerna pa ne mogu procijeniti tko je bolji, ali nadam se da se Dinamo se u izdanju u kojemu sam ga vidio može nositi s Nijemcima.

Na kraju, vaš nekadašnji suigrač Olmo odnedavno je u Leipzigu. Je li dobro odabrao?

– S Danijem sam igrao u Dinamu, vrlo dobro se poznajemo. Za Leipzig mogu samo reći da je top klub za razvoj mladih igrača, a Olmo je već i odlukom da dođe iz Barcelone u Dinamo pokazao da i te kako razmišlja o svome razvoju. Zato je njegova odluka da dođe u Leipzig po meni ispravna i tu će sigurno napredovati – zaključio je Josip.

