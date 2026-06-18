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Luka Petrinec

VIDEO Pogledajte kako je HRT-ov komentator proživljavao dramu protiv Engleske, snimka iz kabine postala je hit

HRT-ov komentator
Screenshot/HRT
VL
Autor
Mateja Papić
18.06.2026.
u 18:32

Gotovo jednako uzbudljivo kao na travnjaku u Dallasu bilo je i u komentatorskoj kabini Hrvatske radiotelevizije. Dok su se navijači diljem Hrvatske hvatali za glave i slavili pogotke vatrenih, HRT-ov komentator Luka Petrinec utakmicu je proživljavao uz nevjerojatnu dozu emocija

Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je otvorila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. U prvoj utakmici skupine L odigranoj u Dallasu Engleska je u spektakularnom i otvorenom dvoboju slavila rezultatom 4:2. Iako je Hrvatska pružila snažan otpor i u prvom poluvremenu se čak dvaput vraćala iz rezultatskog zaostatka, engleska momčad pokazala se ipak prejakom.

Gotovo jednako uzbudljivo kao na travnjaku u Dallasu bilo je i u komentatorskoj kabini Hrvatske radiotelevizije. Dok su se navijači diljem Hrvatske hvatali za glave i slavili pogotke vatrenih, HRT-ov komentator Luka Petrinec utakmicu je proživljavao uz nevjerojatnu dozu emocija. Njegove reakcije, koje su vjerno oslikavale atmosferu napete bitke protiv Engleza, brzo su postale hit među gledateljima koji su dijelili identične osjećaje. Kako je to točno izgledalo na samoj komentatorskoj poziciji u trenucima kada su padali golovi, pogledajte OVDJE.

Da podsjetimo, strijelci za Englesku bili su Harry Kane (12'-11m, 42'), Jude Bellingham (47') te Marcus Rashford (85'). S druge strane, Hrvatsku su u igri držali Martin Baturina, koji je zabio u 36. minuti, te Petar Musa pogotkom u dubokoj nadoknadi prvog dijela (45+5'). Nakon prvog kola situacija u skupini L je jasna: Engleska i Gana predvode ljestvicu s tri boda, dok Hrvatska i Panama čekaju svoje prve bodove.

Upravo će međusobni ogled Hrvatske i Paname biti ključan za obje reprezentacije u borbi za nastavak natjecanja. Panama u susret ulazi nakon bolnog poraza od Gane (0:1), primljenog pogotkom Caleba Yirenkyija u petoj minuti sudačke nadoknade u Torontu. Iako su u tom susretu imali veći posjed lopte i više prilika, nogometaši iz srednjoameričke zemlje nisu uspjeli realizirati svoje šanse. 

VELIKA FOTOGALERIJA Nervoza, nada i na kraju tuga: Pogledajte lica hrvatskih navijača koji su proživjeli dramu u Dallasu
HRT-ov komentator
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Ključne riječi
Luka Petrinec SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija

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