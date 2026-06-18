Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 215
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO OD 18 Favorizirana Češka protiv Južne Afrike traži prve bodova na SP-u: Stigli sastavi
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ENGLESKI IZBORNIK

Tuchel se požalio Fifi nakon utakmice s Hrvatskom: 'Moram ovo reći, pokvarili ste mi trenutak'

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS
1/5
VL
Autor
Mateja Papić
18.06.2026.
u 18:50

Nijemac je nakon pobjede Engleske protiv Hrvatske 4:2 u Arlingtonu otkrio da mu je poseban trenutak uoči prvog nastupa na Mundijalu pokvarila velika skupina fotografa koja mu je zaklonila pogled na njegove igrače

Izbornik engleske nogometne reprezentacije Thomas Tuchel zatražio je od Međunarodne nogometne federacije (Fifa) da promijeni raspored fotografa tijekom intoniranja himni na utakmicama Svjetskog prvenstva. Nijemac je nakon pobjede Engleske protiv Hrvatske 4:2 u Arlingtonu otkrio da mu je poseban trenutak uoči prvog nastupa na Mundijalu pokvarila velika skupina fotografa koja mu je zaklonila pogled na njegove igrače.

Tuchel je rekao da je dugo čekao trenutak u kojem će kao izbornik Engleske stajati uz momčad tijekom svjetske smotre, ali da zbog položaja fotografa nije mogao vidjeti igrače dok su pjevali "God Save The King". – Moram nešto reći. Molim Fifu da promijeni poziciju fotografa tijekom nacionalnih himni jer nisam mogao vidjeti svoju momčad. Čekao sam taj trenutak. Bio je to vrlo, vrlo poseban trenutak za mene danas, a stajao sam ispred zida od 50 fotografa udaljenih pola metra. Nisam mogao vidjeti nijednog igrača. Malo mi je to pokvarilo iskustvo – rekao je Tuchel.

Njemački stručnjak priznao je da mu je taj trenutak imao posebno značenje jer je, kako kaže, nekada kao trener sanjao o ovakvoj pozornici. – Vrlo je emotivno. Kada sam bio mlad i kada sam počinjao trenerski posao, bilo je prevelik san zamisliti ovakav trenutak – dodao je. Tuchel je uoči utakmice protiv Hrvatske otkrio i da još nije spreman pjevati englesku himnu, iako bi se to moglo promijeniti u slučaju velikog uspjeha na turniru. – Mislim da još nismo tamo. Možda na samom kraju. Još sam pomalo sramežljiv. Ne želim nikoga uvrijediti i ne želim da fokus sada bude na tome – rekao je.

Njegova momčad otvorila je Svjetsko prvenstvo pobjedom protiv Hrvatske 4:2, nakon dramatične utakmice u kojoj je Engleska nakon vodstva od 2:0 dopustila Hrvatskoj povratak. Harry Kane zabio je dva pogotka u prvom poluvremenu, ali su Martin Baturina i Petar Musa vratili Hrvatsku u igru. Ipak, Engleska je u nastavku ponovno preuzela kontrolu. Jude Bellingham zabio je za 3:2 samo dvije minute nakon početka drugog dijela, a Marcus Rashford, koji je ušao s klupe, u završnici je potvrdio pobjedu "Tri lava". Engleska će u sljedećem susretu igrati protiv Gane u Bostonu, a pobjedom bi osigurala plasman u nokaut-fazu natjecanja.

VELIKA FOTOGALERIJA Nervoza, nada i na kraju tuga: Pogledajte lica hrvatskih navijača koji su proživjeli dramu u Dallasu
FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
1/73
Ključne riječi
Engleska nogometna reprezentacija FIFA Thomas Tuchel

Komentara 1

Pogledaj Sve
OT
otrovnijezik
19:26 18.06.2026.

Samo bih dodao kako Emgleska neće ući u borbu za medalje i kako Kane neće dobiti zlatnu kopačku niti zlatnu loptu a Emglez neće dobiti ni zlatnu rukavicu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!