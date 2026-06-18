Tuchel se požalio Fifi nakon utakmice s Hrvatskom: 'Moram ovo reći, pokvarili ste mi trenutak'

Izbornik engleske nogometne reprezentacije Thomas Tuchel zatražio je od Međunarodne nogometne federacije (Fifa) da promijeni raspored fotografa tijekom intoniranja himni na utakmicama Svjetskog prvenstva. Nijemac je nakon pobjede Engleske protiv Hrvatske 4:2 u Arlingtonu otkrio da mu je poseban trenutak uoči prvog nastupa na Mundijalu pokvarila velika skupina fotografa koja mu je zaklonila pogled na njegove igrače.

Tuchel je rekao da je dugo čekao trenutak u kojem će kao izbornik Engleske stajati uz momčad tijekom svjetske smotre, ali da zbog položaja fotografa nije mogao vidjeti igrače dok su pjevali "God Save The King". – Moram nešto reći. Molim Fifu da promijeni poziciju fotografa tijekom nacionalnih himni jer nisam mogao vidjeti svoju momčad. Čekao sam taj trenutak. Bio je to vrlo, vrlo poseban trenutak za mene danas, a stajao sam ispred zida od 50 fotografa udaljenih pola metra. Nisam mogao vidjeti nijednog igrača. Malo mi je to pokvarilo iskustvo – rekao je Tuchel.

Njemački stručnjak priznao je da mu je taj trenutak imao posebno značenje jer je, kako kaže, nekada kao trener sanjao o ovakvoj pozornici. – Vrlo je emotivno. Kada sam bio mlad i kada sam počinjao trenerski posao, bilo je prevelik san zamisliti ovakav trenutak – dodao je. Tuchel je uoči utakmice protiv Hrvatske otkrio i da još nije spreman pjevati englesku himnu, iako bi se to moglo promijeniti u slučaju velikog uspjeha na turniru. – Mislim da još nismo tamo. Možda na samom kraju. Još sam pomalo sramežljiv. Ne želim nikoga uvrijediti i ne želim da fokus sada bude na tome – rekao je.

Njegova momčad otvorila je Svjetsko prvenstvo pobjedom protiv Hrvatske 4:2, nakon dramatične utakmice u kojoj je Engleska nakon vodstva od 2:0 dopustila Hrvatskoj povratak. Harry Kane zabio je dva pogotka u prvom poluvremenu, ali su Martin Baturina i Petar Musa vratili Hrvatsku u igru. Ipak, Engleska je u nastavku ponovno preuzela kontrolu. Jude Bellingham zabio je za 3:2 samo dvije minute nakon početka drugog dijela, a Marcus Rashford, koji je ušao s klupe, u završnici je potvrdio pobjedu "Tri lava". Engleska će u sljedećem susretu igrati protiv Gane u Bostonu, a pobjedom bi osigurala plasman u nokaut-fazu natjecanja.