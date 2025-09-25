Naši Portali
'BIJEG IZ ZATVORA

Veličanstvena Dina Levačić doplivala od Alcatraza do kopna, ovo uspiju tek rijetki

Korčula: ACI Marina Korčula i Dina Levačić
Zvonimir Barisin/PIXSELL
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
25.09.2025.
u 20:49

Plivanje oko Angel Islanda koje slijedi za dva dana bit će puno veći izazov, jer se radi o dionici od 16 kilometara, a zbog morskih strujanja moglo bi trajati i do osam sati

Hrvatska daljinska plivačica Dina Levačić u četvrtak je otplivala dionicu od zloglasnog zatvora Alcatraz do kopna u zaljevu San Francisca. To plivanje možda ne izgleda zahtjevno zbog duljine koja iznosi samo tri kilometra, ali je izuzetno izazovno zbog jakih struja i temperature mora, koja je ipak bila ugodnih 18 stupnjeva uz neizbježni vjetar i valove.

"Bijeg s Alcatraza jedno je od onih plivanja koje poželi otplivati svaki daljinski plivač kad se krene baviti ovim sportom. Presretna sam što sam imala priliku odraditi ovu legendarnu dionicu i u sportskom i u povijesnom smislu, ali slavlje će morati pričekati barem još dva dana dok ne odradim i onu zahtjevniju dionicu, a to je plivanje oko Angel Islanda", kazala je Levačić.

Plivanje oko Angel Islanda koje slijedi za dva dana bit će puno veći izazov, jer se radi o dionici od 16 kilometara, a zbog morskih strujanja moglo bi trajati i do osam sati.
Ključne riječi
Alcatraz Plivanje Dina Levačić

