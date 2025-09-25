Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 143
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
OVO MU NIJE TREBALO

Turski novinar žestoko uvrijedio Dinamo, pazite što je napisao: 'Čovječe, tko su oni?'

Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
25.09.2025.
u 17:18

Poraz Fenerbahčea od Dinama u Zagrebu rezultatom 3:1 u prvom kolu Europske lige izazvao je pravu buru u turskim medijima. Posebno oštar bio je kolumnist Engin Verel, koji je u svom osvrtu s nevjerojatnom dozom podcjenjivanja pisao o hrvatskom doprvaku

Veliku je frustraciju među navijačima, ali i medijima u Turskoj, izazvao poraz istanbulskog velikana Fenerbahčea na Maksimiru. Iako je zagrebački Dinamo pod vodstvom trenera Marija Kovačevića u svim segmentima nadigrao favorizirane goste i zasluženo slavio golovima Diona Drene Belje i Monsefa Bakrara, turska javnost nije skrivala ogorčenje. Najoštriji je bio Engin Verel, kolumnist lista Akşam, koji je svoj bijes usmjerio prema vlastitoj momčadi, no pritom je uputio i riječi koje su mnogi protumačili kao teško omalovažavanje hrvatskog kluba. Njegov komentar započeo je retoričkim, ali i podcjenjivačkim pitanjem koje je odjeknulo regijom.

Verel je svoju kritiku temeljio na ogromnoj razlici u financijskoj moći dvaju klubova, ističući kako je takav ishod na terenu apsolutno nedopustiv. Smatrao je da momčad s takvim budžetom mora pokazati neusporedivo više inicijative i samopouzdanja. ‘‘Čovječe, tko je Dinamo Zagreb? Imaš momčad vrijednu 300 milijuna eura, a protivnik 79 milijuna. Kad to staviš na vagu, vrjedniji si četiri puta. Da prodaš cijelu klupu, možeš sastaviti momčad vrijednu kao dva Dinama. Naravno, u nogometu vrijednost na papiru ne donosi pobjedu. Ali, prijatelju, istakni se na terenu’’, napisao je Verel, izravno se obraćajući treneru Domenicu Tedescu.

Dinamov heroj: Konačno su i moje duge noge nečemu poslužile

Njegov gnjev nije stao na usporedbi budžeta. Postavio je ključno pitanje koje je, prema njemu, definiralo sramotu istanbulskog kluba u Zagrebu. ‘‘Zašto si uplašen i nemaš samopouzdanja?’’ pitao je Verel, sugerirajući da je Fenerbahče na travnjak izašao s neobjašnjivim strahom od protivnika kojeg je, sudeći prema financijama, trebao s lakoćom pobijediti. Ovakav pristup, smatra novinar, ne samo da je rezultirao porazom, već je i ponizio klupsku povijest i ugled moćnog Fenera, koji je prema njegovim riječima "poklonio" golove Dinamu.

Posebno teške riječi bile su rezervirane za same igrače, čiju je izvedbu opisao kao beživotnu i sramotnu. Verel je istaknuo kako navijači čeznu za duhom starog kluba te da je panika protiv Dinama bila neprihvatljiva. ‘‘Čeznemo za ponosom i borbenošću moćnog Fenera. Zar je prikladno da paničarimo protiv Dinama? Na terenu su igrači Fenera izgledali poput mrtve tvari. Mourinho je pobjegao da se spasi’’, slikovito je opisao stanje na terenu, aludirajući na bivšeg trenera. Svoj je osvrt, kako prenosi Index.hr, zaključio u potpunom pesimizmu, priznavši da ne vidi izlaz iz krize. ‘‘Ovakva igra ne funkcionira niti u Europi, niti u ligi. Kako se možemo popraviti? Iskreno, nemam pojma’’, poručio je Verel, ostavljajući navijače u još većoj brizi.
Ključne riječi
Turska Fenerbahče Dinamo

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar barba_arba
barba_arba
17:55 25.09.2025.

Dragi Turci, nogomet je europski i latinskoamerički sport. Vi njega možete igrati po šabloni, ali razumitii ga nikad nećete.

OL
olujasviholuja
17:54 25.09.2025.

Sada znaju tko je Dinamo, sada znaju da je bio više puta prvak Hrvatske koja ima 3 odljičja na SP, sada znaju da ta Hrvatska nikada u povijesti nije bila pokorena od turaka

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još