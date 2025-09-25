Turski novinar žestoko uvrijedio Dinamo, pazite što je napisao: 'Čovječe, tko su oni?'

Veliku je frustraciju među navijačima, ali i medijima u Turskoj, izazvao poraz istanbulskog velikana Fenerbahčea na Maksimiru. Iako je zagrebački Dinamo pod vodstvom trenera Marija Kovačevića u svim segmentima nadigrao favorizirane goste i zasluženo slavio golovima Diona Drene Belje i Monsefa Bakrara, turska javnost nije skrivala ogorčenje. Najoštriji je bio Engin Verel, kolumnist lista Akşam, koji je svoj bijes usmjerio prema vlastitoj momčadi, no pritom je uputio i riječi koje su mnogi protumačili kao teško omalovažavanje hrvatskog kluba. Njegov komentar započeo je retoričkim, ali i podcjenjivačkim pitanjem koje je odjeknulo regijom.

Verel je svoju kritiku temeljio na ogromnoj razlici u financijskoj moći dvaju klubova, ističući kako je takav ishod na terenu apsolutno nedopustiv. Smatrao je da momčad s takvim budžetom mora pokazati neusporedivo više inicijative i samopouzdanja. ‘‘Čovječe, tko je Dinamo Zagreb? Imaš momčad vrijednu 300 milijuna eura, a protivnik 79 milijuna. Kad to staviš na vagu, vrjedniji si četiri puta. Da prodaš cijelu klupu, možeš sastaviti momčad vrijednu kao dva Dinama. Naravno, u nogometu vrijednost na papiru ne donosi pobjedu. Ali, prijatelju, istakni se na terenu’’, napisao je Verel, izravno se obraćajući treneru Domenicu Tedescu.

Njegov gnjev nije stao na usporedbi budžeta. Postavio je ključno pitanje koje je, prema njemu, definiralo sramotu istanbulskog kluba u Zagrebu. ‘‘Zašto si uplašen i nemaš samopouzdanja?’’ pitao je Verel, sugerirajući da je Fenerbahče na travnjak izašao s neobjašnjivim strahom od protivnika kojeg je, sudeći prema financijama, trebao s lakoćom pobijediti. Ovakav pristup, smatra novinar, ne samo da je rezultirao porazom, već je i ponizio klupsku povijest i ugled moćnog Fenera, koji je prema njegovim riječima "poklonio" golove Dinamu.

Posebno teške riječi bile su rezervirane za same igrače, čiju je izvedbu opisao kao beživotnu i sramotnu. Verel je istaknuo kako navijači čeznu za duhom starog kluba te da je panika protiv Dinama bila neprihvatljiva. ‘‘Čeznemo za ponosom i borbenošću moćnog Fenera. Zar je prikladno da paničarimo protiv Dinama? Na terenu su igrači Fenera izgledali poput mrtve tvari. Mourinho je pobjegao da se spasi’’, slikovito je opisao stanje na terenu, aludirajući na bivšeg trenera. Svoj je osvrt, kako prenosi Index.hr, zaključio u potpunom pesimizmu, priznavši da ne vidi izlaz iz krize. ‘‘Ovakva igra ne funkcionira niti u Europi, niti u ligi. Kako se možemo popraviti? Iskreno, nemam pojma’’, poručio je Verel, ostavljajući navijače u još većoj brizi.