Večernji otkriva: Evo što se dogodilo s deportiranim Rusom i zašto je morao otići iz Hrvatske

U ruskim i srpskim medijima, puno se prašine diglo oko deportacije ruskog hrvača Emina Seferšajeva iz Hrvatske. Proširila se priča da je dotični proveo sedam sati u pritvoru, da mu je odvjetnik morao donositi vodu i da je potom prepraćen do hrvatsko-srpske granice. No, nije dotični hrvač jedini koji je bio spriječen boriti se za svoju sportsku slavu jer bilo je još boraca koji nisu dobili ulaznu vizu u Europsku uniju pa tako ni u Hrvatsku. No, ovo je odjeknulo jer je čovjek ušao u Lijepu Našu ali je i relativno brzo deportiran.

Za komentar svega zamolili smo predsjednika Svjetskog hrvačkog saveza Nenada Lalovića, srpskog poslovnog čovjeka koji već godinama uspješno vodi UWW. U sklopu većeg intervjua kojeg ćemo objaviti narednih dana, ovaj sportski dužnosnik svjetskog glasa kazao je:

- Imali smo nekoliko problema s vizama jer ih nisu svi sportaši dobili. No, ponekad i neki nacionalni savezi ne razumiju rokove ili uvjete pod kojima se vize dobivaju. A poznato je da to ovisi o schengenskoj legislativi i procedurama koje treba poštivati. No, imali smo jednu situaciju koja je bacila sjenku na Prvenstvo, deportaciju ruskog hrvača, navodno zbog toga što je rođen na Krimu. On jest deportiran sinoć no ja sam shvatio da to nije problem Hrvatske koliko zakonodavstva Europske unije. Tamo je netko izlobirao za to. Ovo nije u interesu Hrvatske i zato sam uvjeren da Hrvatska nije upetljana u to a hrvatska policija je radila ono što mora - zaključio je Nenad Lalović, inače uvaženi član Izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog odbora.

S obzirom na to da je ostalo visiti u zraku zašto je Seferšajev uopće ušao u Hrvatsku da bi naknadno iz nje bio ispraćen, potražili smo objašnjenje kod predsjednika Hrvatskog hrvačkog saveza Vladimira Bregovića:

- Dotični ruski hrvač je od nas dobio vizu a pretpostavka je da su se na to žalili Ukrajinci. Uostalom, na tu temu oni su pisali našem Ministarstvu unutarnjih poslova no mi smo rekli da on nastupa pod zastavom Svjetskog hrvačkog saveza i neka se obrate njima. I tako je on od nas dobio vizu, a naša je pretpostavka da se neka od zemalja Europske unije žalila i mi smo morali poništiti vizu. Jer, za ulazak u Schengen se mora suglasiti svih 29 članica.

Dakle, ako se i jedna od njih požalila čovjek je morao napustiti Hrvatsku, naglašava Bregović:

- On jest rođen na Krimu no od 2015. živi u Rusiji a od 2017. ima rusko državljanstvo. Stoga, on nema putovnicu izdatu na Krimu nego je ona izdana 400 kilometara dalje, u Krasnodaru. Prati ga priča da je veličao Putina no tko zna, moguće je da tu ima i zrnce sportske zločestoće. Naime, čovjek je nastupio na turniru Ranking Series u Zagrebu a potom i na ožujskom Prvenstvu Europe u Bratislavi gdje je osvojio naslov prvaka Europe u kategoriji do 55 kilograma u grčko-rimskom stilu.