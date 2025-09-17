Ruski hrvač protjeran iz Hrvatske?! 'Policija ga je držala sedam sati, odvjetnik mu je nosio vodu'

Pravi sportsko-diplomatski skandal potresao je Zagreb za vrijeme Svjetskog prvenstva u hrvanju, koje se održava od 13. do 21. rujna. Ruski hrvač grčko-rimskim stilom, dvostruki europski prvak i osvajač svjetske bronce Emin Sefershaev, protjeran je iz Hrvatske nakon što su mu vlasti iznenada proglasile vizu nevažećom, iako je s istom vizom samo nekoliko sati ranije legalno prešao granicu. Prema izvještajima brojnih ruskih i srpskih medija, Sefershaev je stigao u Zagreb, uredno obavio akreditaciju za natjecanje i prijavio se u hotel. Međutim, nedugo zatim u njegovu hotelsku sobu stigla je policija i privela ga, čime je započela sedmosatna drama koja je prijetila prerastanjem u još veći međunarodni incident.

Odveden je u policijsku postaju gdje je, prema navodima Ruske hrvačke federacije, proveo sedam sati bez ikakvog kontakta sa svojim timom, trenerima ili pravnim zastupnicima. Ispred postaje su se ubrzo okupili ruski konzul, angažirani odvjetnik te predsjednik Ruske hrvačke federacije Mihail Mamiashvili, no nikome od njih nije bio dopušten pristup pritvorenom sportašu. Situacija je postala krajnje ozbiljna kada je Sefershaev obaviješten da mu slijedi transfer u prihvatni centar za strance u Ježevu, nakon čega bi bio deportiran. Kako navode mediji, odvjetnik mu je jedva uspio dostaviti vodu i hranu dok je čekao rasplet situacije koja je, prema riječima ruskih dužnosnika, "prvi takav slučaj u povijesti svjetskih prvenstava".

Srbija pregovara s Rusijom o izgradnji prve nuklearne elektrane Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Apsurd cijele situacije, kako ju je opisao predsjednik Mamiashvili, leži u činjenici da je Sefershaev dobio vizu još 27. kolovoza te je bez ikakvih problema ušao u Hrvatsku. Tek nekoliko sati nakon dolaska, obaviješten je da su mu dokumenti poništeni "s klauzulom koja isključuje pravnu zaštitu". Mamiashvili je također izjavio kako su mu hrvatske vlasti pokušale osporiti identitet i podmetnuti da mu je putovnica izdana na Krimu, što je on oštro demantirao, tvrdeći da je dokument izdan u Krasnodarskom kraju. Iako službenog objašnjenja nema, pojavile su se neslužbene informacije da je viza poništena zbog Sefershaevljeve aktivne podrške ruskoj agresiji na Ukrajinu, što dodatno komplicira cijeli slučaj, pogotovo jer je sportaš rodom iz Simferopolja i krimski je Tatarin.

Deportacija i daljnja eskalacija spriječeni su isključivo zahvaljujući hitnoj intervenciji Nenada Lalovića, predsjednika Svjetske hrvačke federacije i člana Međunarodnog olimpijskog odbora. Lalović je, kako prenose mediji, osobno stigao u policijsku postaju u pratnji Vladimira Bregovića, predsjednika Hrvatskog hrvačkog saveza. Njihovim diplomatskim naporima postignut je kompromis – umjesto deportacije i smještanja u kamp, dogovoreno je da se Sefershaev prebaci u susjednu Srbiju, odakle će se vratiti u Rusiju.

Prema dogovoru, Emin Sefershaev je pod policijskom pratnjom i u prisustvu ruskog konzula prevezen do hrvatsko-srpske granice i predan srbijanskoj strani. Za troškove prijevoza, kako navodi ruska agencija TASS, plaćen je iznos od 232 eura. Svjedoci su naveli da je hrvač, unatoč svemu, napustio Hrvatsku "s osmijehom". Iz Srbije se uputio za Beograd, odakle je organiziran njegov povratak u Rusiju. Cijeli slučaj izazvao je burne reakcije u sportskim krugovima, a ruska strana najavila je i službene korake. Svjetska hrvačka federacija, kako je potvrdila Ruska hrvačka federacija, već je podnijela službeni prosvjed protiv odluke hrvatskih vlasti.