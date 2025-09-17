Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 157
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
DRAMA U ZAGREBU

Ruski hrvač protjeran iz Hrvatske?! 'Policija ga je držala sedam sati, odvjetnik mu je nosio vodu'

Instagram screenshot
VL
Autor
vecernji.hr
17.09.2025.
u 16:00

Ruski, ali i srpski mediji pišu o ovom slučaju sa Svjetskog prvenstva u hrvanju koje se održava u Zagrebu. Diplomatske akcije čelnih ljudi hrvačkog sporta spriječile su još veći skandal

Pravi sportsko-diplomatski skandal potresao je Zagreb za vrijeme Svjetskog prvenstva u hrvanju, koje se održava od 13. do 21. rujna. Ruski hrvač grčko-rimskim stilom, dvostruki europski prvak i osvajač svjetske bronce Emin Sefershaev, protjeran je iz Hrvatske nakon što su mu vlasti iznenada proglasile vizu nevažećom, iako je s istom vizom samo nekoliko sati ranije legalno prešao granicu. Prema izvještajima brojnih ruskih i srpskih medija, Sefershaev je stigao u Zagreb, uredno obavio akreditaciju za natjecanje i prijavio se u hotel. Međutim, nedugo zatim u njegovu hotelsku sobu stigla je policija i privela ga, čime je započela sedmosatna drama koja je prijetila prerastanjem u još veći međunarodni incident.

Odveden je u policijsku postaju gdje je, prema navodima Ruske hrvačke federacije, proveo sedam sati bez ikakvog kontakta sa svojim timom, trenerima ili pravnim zastupnicima. Ispred postaje su se ubrzo okupili ruski konzul, angažirani odvjetnik te predsjednik Ruske hrvačke federacije Mihail Mamiashvili, no nikome od njih nije bio dopušten pristup pritvorenom sportašu. Situacija je postala krajnje ozbiljna kada je Sefershaev obaviješten da mu slijedi transfer u prihvatni centar za strance u Ježevu, nakon čega bi bio deportiran. Kako navode mediji, odvjetnik mu je jedva uspio dostaviti vodu i hranu dok je čekao rasplet situacije koja je, prema riječima ruskih dužnosnika, "prvi takav slučaj u povijesti svjetskih prvenstava".

Srbija pregovara s Rusijom o izgradnji prve nuklearne elektrane

Apsurd cijele situacije, kako ju je opisao predsjednik Mamiashvili, leži u činjenici da je Sefershaev dobio vizu još 27. kolovoza te je bez ikakvih problema ušao u Hrvatsku. Tek nekoliko sati nakon dolaska, obaviješten je da su mu dokumenti poništeni "s klauzulom koja isključuje pravnu zaštitu". Mamiashvili je također izjavio kako su mu hrvatske vlasti pokušale osporiti identitet i podmetnuti da mu je putovnica izdana na Krimu, što je on oštro demantirao, tvrdeći da je dokument izdan u Krasnodarskom kraju. Iako službenog objašnjenja nema, pojavile su se neslužbene informacije da je viza poništena zbog Sefershaevljeve aktivne podrške ruskoj agresiji na Ukrajinu, što dodatno komplicira cijeli slučaj, pogotovo jer je sportaš rodom iz Simferopolja i krimski je Tatarin.

Deportacija i daljnja eskalacija spriječeni su isključivo zahvaljujući hitnoj intervenciji Nenada Lalovića, predsjednika Svjetske hrvačke federacije i člana Međunarodnog olimpijskog odbora. Lalović je, kako prenose mediji, osobno stigao u policijsku postaju u pratnji Vladimira Bregovića, predsjednika Hrvatskog hrvačkog saveza. Njihovim diplomatskim naporima postignut je kompromis – umjesto deportacije i smještanja u kamp, dogovoreno je da se Sefershaev prebaci u susjednu Srbiju, odakle će se vratiti u Rusiju.

Prema dogovoru, Emin Sefershaev je pod policijskom pratnjom i u prisustvu ruskog konzula prevezen do hrvatsko-srpske granice i predan srbijanskoj strani. Za troškove prijevoza, kako navodi ruska agencija TASS, plaćen je iznos od 232 eura. Svjedoci su naveli da je hrvač, unatoč svemu, napustio Hrvatsku "s osmijehom". Iz Srbije se uputio za Beograd, odakle je organiziran njegov povratak u Rusiju. Cijeli slučaj izazvao je burne reakcije u sportskim krugovima, a ruska strana najavila je i službene korake. Svjetska hrvačka federacija, kako je potvrdila Ruska hrvačka federacija, već je podnijela službeni prosvjed protiv odluke hrvatskih vlasti.
Ključne riječi
Hrvatska protjeran Rus skandal hrvanje

Komentara 12

Pogledaj Sve
LJ
Ljub
16:18 17.09.2025.

Zanimljivo je vidjeti koliko povjerenja i simpatije ovaj portal daje srpskim i ruskim verzijama price.

PA
Pahor
16:14 17.09.2025.

Nije ni trebao dobiti vizu. Ni on, niti bilo koji ruski sportas. Zemlja agresor i njezini stanovnici koji podrzavaju agresiju moraju biti sankcionirani na svim poljima pa tako i na sportskom.

PA
Pahor
16:15 17.09.2025.

Nek si organiziraju natjecanja sa sjevernom korejom i srbijom.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još