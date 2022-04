Hrvatska u službenoj utakmici Belgiju nije pobijedila 19 godina! Maroko jednom pao...

Hrvatska nogometna reprezentacija je protiv Belgije igrala osam puta, ali nikada na velikim natjecanjima, protiv Maroka jednom, dok protiv Kanade nikada nije odmjerila snage.

Hrvatska je protiv Belgije do sada odigrala osam susreta ostvarivši pritom tri pobjede, dva remija i tri poraza.

Prvi dvoboj odigran je u Bruxellesu 2. rujna 2000. godine u kvalifikacijama za SP u Japanu i Južnoj Koreji. Rezultat je bio 0:0, a hrvatski izbornik bio je Miroslav Blažević. Ćiro nije dočekao uzvrat u Zagrebu 6. listopada 2001. godine, nakon remija sa Škotskom u Maksimiru dobio je otkaz. Uzvratni susret vodio je Mirko Jozić, a Hrvatska je slavila 1:0 osiguravši plasman na SP. Pogodak odluke zabio je Alen Bokšić u 82. minuti.

Treća utakmica odigrana je 29. ožujka 2003. u Zagrebu, u sklopu kvalifikacija za EP u Portugalu. Hrvatsku je vodio Otto Barić, a upisana je sjajna pobjeda 4:0. Pogotke su postigli Darijo Srna (9), Dado Pršo (60), Tomislav Marić (75) i Jerko Leko (81).

Slijedio je uzvrat u Bruxellesu 10. rujna 2003., a Belgija je slavila 2:1. Dvostruki strijelac za Crvene vragove bio je Wesley Sonck (34, 42), a za Hrvatsku je pogodio Dario Šimić (36).

Idući hrvatsko - belgijski ogled uslijedio je u ožujku 2010. Bio je to prijateljski susret u Bruxellesu, Hrvatska je pobijedila 1:0 golom Nike Kranjčara u 63. minuti, a momčad je vodio Slaven Bilić.

Uslijedila su dva ogleda u kvalifikacijama za SP 2014. godine.

U Bruxellesu je u rujnu 2012. bilo 1:1. Poveli smo rano pogotkom Ivana Perišića, a izjednačio je Guillaume Gillet (45+2). U uzvratu u Zagrebu Belgija je pobijedila 2:1. Romelu Lukaku je zabio dva gola (15, 38), dok je za Hrvatsku zabio Niko Kranjčar (83).

Belgija je tom pobjedom osigurala prvo mjesto, a vatreni su put prema Brazilu tražili u dodatnim kvalifikacijama protiv Islanda. Igor Štimac je vodio obje utakmice protiv Belgije, no nakon remija protiv Škotske je dobio otkaz, a momčad je preuzeo Niko Kovač.

Posljednji dvoboj je bio u lipnju 2021. Bila je to zadnja pripremna utakmici uoči početka EURO-a, Hrvatska je pod vodstvom Zlatka Dalića u Bruxellesu poražena od Belgije 0:1. Jedini pogodak postigao je Romelu Lukaku.

Hrvatska i Maroko su igrali samo jednom. U prosincu 1996. na Hassan II kupu. Susret je završio 2:2, a vatreni su slavili nakon jedanaesteraca 7:6.

Hrvatska je povela 2:0 golovima Gorana Vlaovića (15, 16), a Maroko je izjednačio preko Salaheddinea Bassira (21) i Ahmeda Bahije (70). Hrvatska je utakmicu završila s dva igrača manje nakon što su isključeni Aljoša Asanović (39) i Robert Prosinečki (67), a kod suparnika je "pocrvenio" M'Jid Bouyboud (39).

Hrvatska i Kanada do sada nisu igrale međusobno.

HRVATSKA - BELGIJA

2. rujna 2000.: Belgija - Hrvatska 0:0 (kvalifikacije za SP)

6. listopada 2001.: Hrvatska - Belgija 1:0 (kvalifikacije za SP)

29. ožujka 2003.: Hrvatska - Belgija 4:0 (kvalifikacije za EP)

10. rujna 2003: Belgija - Hrvatska 2:1 (kvalifikacije za EP)

3. ožujka 2010: Belgija - Hrvatska 0:1 (prijateljska)

11. rujna 2012: Belgija - Hrvatska 1:1 (kvalifikacije za SP)

11. listopada 2013: Hrvatska - Belgija 1:2 (kvalifikacije za SP)

6. lipnja 2021: Belgija - Hrvatska 1:0 (prijateljska)

HRVATSKA - MAROKO

11. prosinca 1996: Hrvatska - Maroko 7:6 11m, 2:2 (prijateljska)