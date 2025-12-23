Ako ljevica uzme vlast u Hrvatskoj, mogla bi slijediti Slovačku, Mađarsku, Češku u obustavljanju pomoći Ukrajini

Hrvatska ljevica nikada nije imala empatije za ukrajinsku nacionalnu stvar, tvrdi hrvatski povjesničar Stipe Kljaić, koji je upravo objavio svoju novu knjigu "Vječni treći Rim: uzroci rusko-ukrajinskog rata" u izdanju Feldman & Co. u kojoj daje snažnu kritiku ruske ekspanzionističke politike. Rat traje već gotovo četiri godine, a ovaj povjesničar s Hrvatskog instituta za povijest vjeruje da se radi o "zakašnjelom ratu" koji se mogao dogoditi već u 1990-ima, ali nije zbog raskola između Borisa Jeljcina i Mihaila Gorbačova u Moskvi. Kljaić je dosad objavio više knjiga o hrvatskim konzervativnim idejama, nacionalnom pitanju u prošlosti, a sada je iskoračio i ovom zbirkom eseja o najgorem i najtežem sukobu u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Predstavljanje knjige održava se 22. prosinca u Zagrebu, u 19 sati, u prostoru Hrvatskog državnog arhiva.