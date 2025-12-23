Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 223
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
INTERVJU: STIPE KLJAIĆ

Ako ljevica uzme vlast u Hrvatskoj, mogla bi slijediti Slovačku, Mađarsku, Češku u obustavljanju pomoći Ukrajini

Autor
Dino Brumec
23.12.2025.
u 22:20

Hrvatski povjesničar koji je upravo objavio knjigu 'Vječni treći Rim: uzroci rusko-ukrajinskog rata', u kojoj daje snažnu kritiku ruske ekspanzionističke politike

Hrvatska ljevica nikada nije imala empatije za ukrajinsku nacionalnu stvar, tvrdi hrvatski povjesničar Stipe Kljaić, koji je upravo objavio svoju novu knjigu "Vječni treći Rim: uzroci rusko-ukrajinskog rata" u izdanju Feldman & Co. u kojoj daje snažnu kritiku ruske ekspanzionističke politike. Rat traje već gotovo četiri godine, a ovaj povjesničar s Hrvatskog instituta za povijest vjeruje da se radi o "zakašnjelom ratu" koji se mogao dogoditi već u 1990-ima, ali nije zbog raskola između Borisa Jeljcina i Mihaila Gorbačova u Moskvi. Kljaić je dosad objavio više knjiga o hrvatskim konzervativnim idejama, nacionalnom pitanju u prošlosti, a sada je iskoračio i ovom zbirkom eseja o najgorem i najtežem sukobu u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Predstavljanje knjige održava se 22. prosinca u Zagrebu, u 19 sati, u prostoru Hrvatskog državnog arhiva.

Ključne riječi
Stipe Kljaić SAD Vladimir Putin rat u Ukrajini

Komentara 22

Pogledaj Sve
RA
Rafael945
22:41 23.12.2025.

Dragi, poštovani novinari, nemojte brinuti, ljevica više nikad neće doći na vlast.

Avatar Matenate
Matenate
23:07 23.12.2025.

Ispravak netočnog navoda. U Hrvatskoj ne postoji Ne ne postoji ljevica, to su yugokomunisti, ili yugokomunistička desnica, yugošovinisti, yugofaš, + sa dodatkom globalista. Što znači ista politika, nema promjene politike, sluganska poltronska politika skidanja gača. Njih ne zanima Mađarska, Poljska, Slovačka, to su srboslinavci.

AS
Asus
22:43 23.12.2025.

Nisu imali ni za hrvatsku a kamoli bi imali za ukrajinsku

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Počelo suđenje za ubojstvo djeteta u školi u Prečkom
Video sadržaj
7
OSUĐEN NA 50 GODINA ZATVORA

Zašto sud nije povjerovao napadaču iz Prečkog? Tvrdio da je imao "blackout", a ovo je istraživao prije krvavog pohoda

Ovim događajem djeci je ograničena sloboda kretanja, oduzeto pravo na mirno i sigurno obrazovanje, a osjećaj sigurnosti ne samo djece i svih djeci bliskih osoba, već i svakog građanina ovog društva nepovratno je promijenjen, pri čemu je ovaj događaj utjecao na sigurnosne protokole u cijelom odgojno-obrazovnom sustavu, koji svakodnevno podsjećaju djecu, roditelje, učitelje i sve djelatnike u školstvu da njihova sigurnost nije neupitna", rekla je sutkinja

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!