Hrvatska ljevica nikada nije imala empatije za ukrajinsku nacionalnu stvar, tvrdi hrvatski povjesničar Stipe Kljaić, koji je upravo objavio svoju novu knjigu "Vječni treći Rim: uzroci rusko-ukrajinskog rata" u izdanju Feldman & Co. u kojoj daje snažnu kritiku ruske ekspanzionističke politike. Rat traje već gotovo četiri godine, a ovaj povjesničar s Hrvatskog instituta za povijest vjeruje da se radi o "zakašnjelom ratu" koji se mogao dogoditi već u 1990-ima, ali nije zbog raskola između Borisa Jeljcina i Mihaila Gorbačova u Moskvi. Kljaić je dosad objavio više knjiga o hrvatskim konzervativnim idejama, nacionalnom pitanju u prošlosti, a sada je iskoračio i ovom zbirkom eseja o najgorem i najtežem sukobu u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Predstavljanje knjige održava se 22. prosinca u Zagrebu, u 19 sati, u prostoru Hrvatskog državnog arhiva.
Ako ljevica uzme vlast u Hrvatskoj, mogla bi slijediti Slovačku, Mađarsku, Češku u obustavljanju pomoći Ukrajini
Ispravak netočnog navoda. U Hrvatskoj ne postoji Ne ne postoji ljevica, to su yugokomunisti, ili yugokomunistička desnica, yugošovinisti, yugofaš, + sa dodatkom globalista. Što znači ista politika, nema promjene politike, sluganska poltronska politika skidanja gača. Njih ne zanima Mađarska, Poljska, Slovačka, to su srboslinavci.
Nisu imali ni za hrvatsku a kamoli bi imali za ukrajinsku
Dragi, poštovani novinari, nemojte brinuti, ljevica više nikad neće doći na vlast.