Zlatko Dalić: Bit ćemo skromni kao uvijek, cilj je proći skupinu

Hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić prokomentirao je ždrijeb Svjetskog prvenstva koji nam je u skupini donio Belgiju, Maroko i Kanadu.

- Uglavnom jesam, ne može se očekivati lagana skupina. Belgija je bila prva na Fifinoj ljestvici. Kanada je bila jako dobra u kvalifikacijama i oni napreduju i neće biti lagano. Maroko vodi Halilhodžić, znamo koliko je to veliki trener. No, spremni smo, znamo što nam je cilj. Želimo proći skupinu i to nam je jako važno - rekao je Dalić i dodao:

- Igramo s Marokom prvu utakmicu pa Kanadom i zadnju s Belgijom. Ne smijemo nikoga podcijeniti. Vjerujem u našu reprezentaciju, uvijek sam optimist. Spremni smo za ono što nas čeka.

Dalić je s vatrenima bio na pripremnoj turneji u Dohi.

- Proveli smo lijepih sedam, osam dana s reprezentacijom. Cilj je bio da se upoznamo s uvjetima. Napravili smo jako dobre stvari i sada se spremamo za Ligu nacija, a onda za Svjetsko prvenstvo.

Probao je formaciju 3-5-2.

- Probali smo da vidimo kako će to izgledati. Još ćemo to probati u Ligi nacija. Meni je najvažnije da igrači budu spremni za Svjetsko prvenstvo.

Kakva su očekivanja od SP-a?

- Bit ćemo kao uvijek skromni. Idemo korak po korak. Najvažnije je proći skupinu.

Koga je želio izbjeći u ždrijebu?

- Htio sam izbjeći Francusku, s njima smo odigrali puno utakmica.

