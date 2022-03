Kanadski nogometaš je iz Knina, ali kaže: To je bilo srpsko mjesto. Rođen sam u Krajini

Kanadska nogometna reprezentacija plasirala se na Svjetsko prvenstvo i time prekinula 36-godišnji post od plasmana na to veliko natjecanje, što se može zahvaliti i Milanu Borjanu (34) rođenom u Kninu, no svjetonazorski tako "okrenut" da to ne smatra Hrvatskom.

Ta "jedinica" Crvene zvezde na ovaj je svijet stigla 1987., nekoliko godina prije nego je uspostavljena paradržava Republika Srpska Krajina, što ga nije spriječilo da kaže sljedeće na pitanje srpskog novinara "Kako bi sebe opisao, rođen si u Hrvatskoj, živiš u Srbiji, a braniš za Kanadu?":

- Velika greška, nisam rođen u Hrvatskoj, rođen sam u Krajini, Dalmaciji. To je bilo srpsko mjesto. Ja sebe opisujem kao nekoga tko je rodom iz Srbije, iz Dalmacije, ali osjećam se kao Kanađanin jer sam tamo proveo puno godina - izjavio je za B92.

Foto: Facebook

Nakon "Oluje" bježi u Beograd i godine koje su uslijedile opisuje kao iznimno teške.

- Došli smo u Beograd bez ičega. Prodavali smo jagode sa šlagom, a otac je imao kiosk. Od prvih zarađenih novaca kupio sam vratarske rukavice. Tada smo predali papire za Sjedinjene Američke Države, Australiju, Kanadu i Zimbabve, a tada je otac 2000. odlučio da idemo u Kanadu - kazao je Borjan.

Obitelj mu je i dalje tamo, zato i brani za tu zemlju iako je mogao pokušati braniti za Srbiju.

- Tamo se dobro osjećam, uklopio sam se u sustav i imamo velike planove.

Plasman u Katar svakako je dio velikog plana, posebno jer je ostvaren kolo prije kraja u CONCACAF dijelu kvalifikacija, gdje su povijesno moćniji Meksiko i SAD. Ali, ne treba zanemariti ni Jamajku, Kostariku, Panamu i Honduras, reprezentacije koje su u posljednjih 36 godina bile na najvećim smotrama, a ne tako davno bile su izraziti favoriti u svakom srazu s Kanađanima...