Uznemirujuće scene! Huligani tukli zaštitara dok nije pao u nesvijest

Ružne scene stižu iz Južne Afrike nakon što je Kaizer Chiefs u Durbanu izgubio od Free State Starsa (2:0) i ostao bez finala Nedbank Cupa.

Bijesni navijači Kaizer Chiefsa uletjeli su na teren i pri tome napravili puno materijalne štete, a neki od njih pokušavali su doći do trenera Stevea Komphela i obračunati se s njim.

Don't let Steve Kompela's resignation distract you from the fact that Kaizer Chiefs fans (mostly men) beat up a female security guard until she was unconscious. #NedbankCup pic.twitter.com/payco4fQPM