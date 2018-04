Veliki Buffon odbija slavni klub, priključuje se Hrvatu?!

Bliži se kraj sezone, vjerojatno posljednje Gianluigija Buffona u dresu Juventusa. A možda i u karijeri. No, Boca Juniorse to nije pokolebalo da pokažu interes za legendarnog vratara i pokušaju ga dovesti u svoje redove, piše Goal. No, talijanski mediji donose kako će Buffonov odgovor po svemu sudeći biti:

- Hvala, ali ne.

Ideja se inače rodila u glavi Carlosa Teveza koji je dijelio jedno vrijeme svlačionicu s Buffonom u Juventusu, a čelnici argentinskog kluba su je odmah prigrlili.

- Predsjednik Angelici započeo je pregovore s Buffonom, pitao ga je li zainteresiran i dostupan, ali dogovoreno je da će se razgovor nastaviti na kraju svibnja - objasnio je tehnički direktor Boce Schelotto.

Boca mu nudi napad na Copa Libertadores nakon što je u Europi izgubio neka finala Lige prvaka s Juventusom, ali svakako je otegotna okolnost i preseljenje na drugi kraj svijeta. Bitnu ulogu Buffonu tu igra i obitelj. Stoga Talijani špekuliraju da će Juventus biti posljednji klub u karijeri velikog Gigija, a nakon što objesi rukavice o klin, trebao bi navodno uskočiti u odijelo.

Samo je nejasno u kojoj funkciji. Najizglednija opcija je da Buffon uđe u upravljačke strukture Juventusa ili Saveza, ali nije isključena ni Fifa. Tamo je čelnik Buffonov sunarodnjak Gianni Infantini, a on se okružuje bivši proslavljenim nogometašima. Tako je Infantinov pomoćnik, između ostalih, i Zvonimir Boban.

Što će od svega toga na kraju biti, saznat ćemo vrlo brzo. Već za nekoliko mjeseci.