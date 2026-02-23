Nevjerojatno je da Dinamo može imati dva lica na utakmici, a svi se pitaju što je bilo u svlačionici

Ako Dinamo izgleda loše u Europi, a doista ne izgleda dobro, onda u HNL-u nema takvih problema. Nakon blijedog prvog poluvremena u nastavku su plavi stisnuli gas i na kraju stigli do uvjerljive 4:0 pobjede i tri nova važna boda. Nevjerojatno je da plavi mogu pokazati dva tako različita lice u jednoj utakmici, no važno je da su se nakon očajnog prvog dijela u nastavku znatno popravili, apsolutno dominirali i na kraju napunili mrežu Varaždina.

Dinamo je u Varaždin stigao nakon novog europskog poraza, s 3:1 kroz Maksimir je prošao belgijski Genk i napravio korak ka osmini finala Europske lige, a plave je od tog željenog dosega znatno unazadio. Još je gore od rezultata plavih što je njihova predstava bila izuzetno siromašna i stoga su u Varaždin plavi otišli s ciljem osvajanja tri boda, ali i vraćanjem samopouzdanja pred uzvrat u Belgiji (četvrtak).

Dva gola Zajca

Dinamov trener Mario Kovačević napravio je nekoliko izmjena u odnosu na dvoboj protiv Genka u Europskoj ligi. Dominguez je ostao na klupi, a na njegovo je mjesto ušao Niko Galešić. U zadnjoj je liniji napravio još jednu promjenu, umjesto Perez-Vinlöfa ušao je Bruno Goda na poziciju lijevog beka. U veznom redu poziciju je Luka Stojković prepustio Gabrielu Vidoviću, a na desnom krilu od prve minute krenuo je Monsef Bakrar umjesto Frana Topića.

Nikola Šafarić je s druge strane napravio dvije izmjene u odnosu na dvoboj protiv Rijeke. Luka Škaričić i Gregor Sikošek ostali su na klupi, a njihova su mjesta pripala Lesjaku i Boršiću.

Varaždin je prvi došao do prilike, zapravo njih dvije u razmaku od samo nekoliko sekundi u osmoj minuti susreta, no plave je spasio prvo Livaković obranom nogom na crti kada je iz blizine tukao Mamić, a potom je novi pokušaj domaćina završio udarcem Vuka pored vratiju. Na nešto konkretno od Dinama valjalo je čekati sve do 26. minute, bila je prava velika prilika, nakon odbijanja u šesnaestercu lopta je došla do Galešića koji je opalio, a fenomenalno je obranio Zelenika.

Do odmora je plavima zaprijetio Latković, sjajno se probio, ali njegov udarac nije bio problematičan za Livakovića. I to je bilo sve u prvih 45 minuta, vrlo siromašnih 45 minuta u kojima je više razočarao Dinamo, osim te jedne prilike Galešića, relativno slučajne, plavi nisu napravili gotovo ništa. Nije nam baš bila jasna filozofija igre Dinama, puno je bilo dugih i bezopasnih lopti, možda su se na takvu igru odlučili zbog terena koji je ovih dana bio pod debelim snijegom kojeg su vrijedni domaćini očistili.

Od trenera Dinama tražila se napadačka igra, pogotovu je to istaknuto nakon slabe i ziheraške partije protiv Genka, ali u prvom poluvremenu bilo je to sve samo ne napadački nogomet.

Za nastavak je Kovačević uveo Stojkovića umjesto slabašnog Hoxhe, s tim da je Stojković otišao u sredini, a na lijevo krilo se smjestio Vidović. I ubrzo je Dinamo poveo, Valinčić je doveo loptu do Vidovića, ovaj opalio s 18 metara, lopta je skrenula od Zajca i prevarila Zeleniku te su plavi stigli do tih 1:0 u 51. minuti.

Samo dvije minute kasnije Stojković je dubinskom loptom u priliku izbacio Zajca koji je odlično reagirao i precizno pogodio za 2:0. Očito su Kovačevićeve rošade, a i dobrodošao predah utjecale na plave koji su znatno bolje krenuli u taj nastavak susreta. I nakon 2:0 vodstva nisu stali, u 57. minuti već su imali 3:0. Goda je vidio utrčavanje Bakrara i precizno ga pronašao, a Alžirac iz voleja poslao loptu pod prečku.

Varaždin bez udarca

Agresivniji Dinamo u nastavku nije dao ništa suparnicima, u prvom dijelu čak je Varaždin ostavio bolji dojam, ali u nastavku su domaćini potpuno nestali, a Zagrepčani su i dalje prijetili. Stvorili su još nekoliko lijepih prilika pa su mogli još i uvjerljivije voditi.

Nekoliko puta u dresu Dinama dobio je i mladi Sven Šunta, 18-godišnji Slovenac koji igra za juniore plavih, no sad je upisao svoj debi za prvu momčad.

I u toj završnici utakmice Dinamo je povećao svoju prednost na 4:0, sam je krenuo Soldo i preciznim prizemnim udarcem matirao Zeleniku. A Varaždin u drugom poluvremenu nije imao niti jedan udarac i na kraju je dobro prošao s obzirom na veliki broj prilika koje im je napravio Dinamo.