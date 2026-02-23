Naši Portali
RASULO U KLUBU

Javljanje glasnogovornika objašnjava kakvu tugu osjeća navijač Osijeka, najžalosnija je jedna činjenica

storyeditor/2026-02-22/PXL_210226_147055227.jpg
\'Marko Lukunic/PIXSELL\'
Autor
Edi Džindo
23.02.2026.
u 07:00

Sopić je od svojeg prethodnika Simona Rožmana naslijedio momčad koja je itekako imala osnovne taktičke postulate. A iako se klub doveo u financijske probleme, Sopiću su na zimu omogućeni igrači koje je upravo on htio dovesti u klub. Dovedeni su igrači koje je on sam prozvao ratnicima, a po onome kako izgledaju na terenu, prije bismo ih mogli opisati zbunjenim studentskim zaposlenicima

Javljanje Marija Mihića, dugogodišnjega glasnogovornika NK Osijeka i čovjeka koji je svoj život istinski posvetio klubu, sa sablasno praznog maksimirskog stadiona nakon novog poraza protiv Lokomotive ne bi ostavilo ravnodušnim nijednog čovjeka sa zdravom količinom empatije. Gledati Marija, jednog od najprofesionalnijih i najtoplijih ljudi koje sam upoznao tijekom svog desetogodišnjeg rada u sportskom novinarstvu, kako s knedlom u grlu objašnjava zašto nakon još jednog debakla nema sugovornika za klupski kanal, vrlo dobro prikazuje kakvu tugu vjerojatno osjeća svaki pravi navijač ovoga kluba.

Ključne riječi
Mario Mihić Željko Sopić HNL Osijek

