Javljanje glasnogovornika objašnjava kakvu tugu osjeća navijač Osijeka, najžalosnija je jedna činjenica

Javljanje Marija Mihića, dugogodišnjega glasnogovornika NK Osijeka i čovjeka koji je svoj život istinski posvetio klubu, sa sablasno praznog maksimirskog stadiona nakon novog poraza protiv Lokomotive ne bi ostavilo ravnodušnim nijednog čovjeka sa zdravom količinom empatije. Gledati Marija, jednog od najprofesionalnijih i najtoplijih ljudi koje sam upoznao tijekom svog desetogodišnjeg rada u sportskom novinarstvu, kako s knedlom u grlu objašnjava zašto nakon još jednog debakla nema sugovornika za klupski kanal, vrlo dobro prikazuje kakvu tugu vjerojatno osjeća svaki pravi navijač ovoga kluba.
