Stavke u Mbappéovom milijunskom ugovoru će vas zapanjiti: A koliko je tek dobio za dopust...

Pravni spor Kyliana Mbappéa s PSG-om konačno je došao do kraja, a pariški klub platio je 60,9 milijuna eura zvijezdi Real Madrida. Kylian Mbappé nije se rastao s Paris Saint-Germainom u najboljim okolnostima, što je izazvalo pravni spor između napadača i francuskog kluba. Gotovo dvije godine nakon početka sukoba, zvijezda Real Madrida sada će dobiti 60,9 milijuna eura u nagodbi od svog bivšeg kluba.

Ulazeći u posljednju godinu svog ugovora 2024. godine, Mbappé nije htio produžiti ugovor, što je navelo glavnog trenera Luisa Enriquea da francusku zvijezdu, koja se teško prilagodila španjolskom sustavu, stavi izvan igre. Zbog te situacije PSG je prestao isplaćivati ​​dijelove Mbappéove plaće, tvrdeći da je djelovao protiv interesa kluba i nije ispunio ugovorna očekivanja.

U travnju 2025. PSG je objavio izjavu u kojoj je rekao da „još uvijek ne razumiju zašto Kylian Mbappé nije iznio svoj slučaj pred Conseil de Prud’hommes, jedini sud nadležan za odlučivanje o sporu s njegovim bivšim klubom“. Nakon toga, napadač je formalno pokrenuo postupak pred sudom, koji je na kraju presudio u njegovu korist.

A 16. prosinca prošle godine, Conseil de Prud’hommes je naredio PSG-u da Mbappéu isplati 60,9 milijuna eura. Nakon što je isplaćena, pariški klub je također najavio da neće uložiti žalbu, što znači da će spor, u iščekivanju potencijalnih presuda drugih tijela, službeno biti okončan.

Kako je prenijela Agence France-Presse, klub je objavio izjavu u kojoj se osvrće na situaciju: „U interesu odgovornosti i kako bi se definitivno okončao postupak koji se predugo odugovlačio, klub je odlučio da neće produžavati ovaj spor. Paris Saint-Germain sada odlučno gleda u budućnost, usredotočen na svoj sportski projekt i kolektivni uspjeh.“

U početnom zahtjevu Mbappéove odvjetnice, Delphine Verheyden, tražilo se 55 milijuna eura neisplaćenih plaća od veljače 2024. do preostalog razdoblja ugovora do lipnja 2024. Nakon otprilike 18 mjeseci od prvog zahtjeva, napadač Real Madrida osigurao je veći iznos od prvobitno traženog.

Nakon što su plaće za veljaču i ožujak već isplaćene, PSG je na svojoj web stranici objavio puni tekst presude, uključujući i detaljan prikaz dugovanja od 60,9 milijuna eura:

36.600.000 eura za posljednju ratu bonusa za potpisivanje ugovora.

17.250.000 eura neisplaćenih plaća za travanj, svibanj i lipanj 2024.

1.725.000 eura plaćenog godišnjeg odmora za te mjesece.

1.500.000 eura bonusa za travanj, svibanj i lipanj 2024.

150.000 eura bruto plaćenog dopusta vezanog uz zaostale plaće.