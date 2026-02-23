Naši Portali
PREMIERSHIP

Manchester United slavio kod Evertona i upisao petu pobjedu u zadnjh šest utakmica

Premier League - Everton v Manchester United
Jason Cairnduff/REUTERS
VL
Autor
Hina
23.02.2026.
u 23:12

Manchester United upisao je trinaestu pobjedu sezone, petu u 2026. godini, u kojoj nisu izgubili utakmicu u engleskom nogometnom prvenstvu

U posljednjoj utakmici 27. kola Engleske lige Manchester United je slavio kod Evertona u Liverpoolu s 1-0, a jedini gol postigao je slovenski reprezentativac Benjamin Šeško. 

Manchester United upisao je trinaestu pobjedu sezone, petu u 2026. godini, u kojoj nisu izgubili utakmicu u engleskom nogometnom prvenstvu. 

Iako Šeško nije počeo u početnoj postavi, trener Michael Carrick poslao ga je u igru ​​u 58. minuti, a Slovenac je u 71. minuti iskoristio dodavanje Bryana Mbeuma.

Ovo je bio Šeškov peti gol u posljednjih sedam utakmica, odnosno sedmi u engleskom prvenstvu, a Manchester United se plasirao na četvrto mjesto Premier lige (48 bodova). Ispred njih su samo Aston Villa (51), Manchester City (56) i Arsenal (61), koji imaju utakmicu manje.

Crveni vragovi, koji su u domaćoj ligi neporaženi deset kola - posljednji poraz doživjeli su 21. prosinca protiv Aston Ville, u sljedećem kolu 1. ožujka ugostit će Crystal Palace.

Ključne riječi
Everton Premiership Manchester United

