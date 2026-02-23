Naši Portali
PROCURILA INFORMACIJA

Karizmatični trener koji je bio hit u HNL-u trebao bi spasiti Osijek od najgoreg scenarija

Stjepan Meleš
23.02.2026.
u 22:44

U emisiji Totalni nogomet na MAXSportu otkriveno je i novo ime za klupu Osijeka, a radi se o dobro poznatom imenu na našim travnjacima

Željko Sopić više nije trener Osijeka nakon katastrofalnog mandata u kojem je ubilježio samo jednu pobjedu. Tu informaciju javili su s Tribine.hr, podcasta koji vrlo dobro pozna prilike u našoj ligi, odnosno Bijelo-plave birtije, Facebook stranice koja redovito prati događanja u slavonskom prvoligašu.

Ovakav rasplet situacije bio je i više nego očekivan jer je Sopić na klupi bijelo-plavih upisao tek jednu pobjedu i to protiv Rijeke (1:0). Obećavao je Sopić puno bolji Osijek u nastavku sezone, ali momčad se nije pomaknula niti milimetra, izgledalo je to zaista jako loše i s pravom su mnogi zabrinuti hoće li hrvatski gigant ostati u prvoj ligi. 

U emisiji Totalni nogomet na MAXSportu otkriveno je i novo ime za klupu Osijeka, a radi se o dobro poznatom imenu na našim travnjacima.

- Tomislav Radotić će vjerojatno biti privremeni trener. Njega su dosta dugo zazivali navijači. Sad ćemo vidjeti... Prvi kandidat za trenera Osijeka je Tomislav Stipić, karizmatičan trener. Bio bi to veliki povratak Stipića u hrvatski nogomet - otkrili su u emisiji.

Inače, Stipić je ranije radio u hrvatskom nogometu kao trener Slaven od 2019. do 2021. godine, a vodio je i nekoliko inozemnih klubova, među kojima su Grasshoppers, Auda, Riga, CSKA Sofija i marokanski MAS, gdje je posljednji put bio angažiran prije osam mjeseci.

Tomislav Stipić HNL Osijek

