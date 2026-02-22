Torcida izvrijeđala Joška Jeličića u Jadranskom derbiju, evo kakvu poruku su mu poslali

Nogometaši Hajduka upisali su tri boda u jadranskom derbiju odigranom na Poljudu, u derbi utakmici 23. kola HNL-a Splićani su s minimalnih 1-0 (0-0) svladali Rijeku. Rijeka je ostala s igračem manje u 44. minuti kada je isključen Dejan Petrovič, dok je za Hajduk jedini pogodak postigao Marko Livaja u 79. minuti. U tom trenutku je pocrvenio i igrač Hajduka Niko Sigur.

Hajduk je opet smanjio zaostatak za vodećim Dinamom koji ponovno ima pet bodova prednosti. Rijeka je ostala na trećem mjestu ljestvice.

Foto: Dalmatinski portal

Torcida je tijekom utakmice Jadranskog derbija istaknula poruku za Joška Jeličića. Na transparentu je pisalo 'Jela, ped**čino'. Navijači Hajduka očito su ljuti na bivšeg stručnog sukomentatora MAXSport televizije, koji je u emisiji kritizirao udrugu Naš Hajduk.

Jeličić je u međuvremenu optužen za lažno svjedočenje na suđenju braći Mamić pa mu je otkazana suradnja na MAXSport televiziji. Isti transparent na Poljudu je Torcida istaknula 1993. godine kada je Joško Jeličić kao igrač prešao iz Hajduka u tadašnju Croatiju, odnosno današnji Dinamo.