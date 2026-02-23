Prvaci nervoze, ispada i grubosti, Rijeka je među najgorima u Europi!

Momčad Rijeke ove se sezone suočava s ozbiljnim problemima u pogledu discipline, o čemu svjedoči čak osam crvenih kartona zarađenih u dosadašnjem dijelu sezone u svim natjecanjima. Iako je situacija u domaćem prvenstvu nešto blaža s tri isključenja – ali je primjerice u Jadranskom derbiju izravno utjecala na rezultat - europski put Riječana bio je obilježen nevjerojatnom nervozom i grubošću. U pretkolima Lige prvaka i Europske lige, te grupnoj i eliminacijskoj fazi Konferencijske lige suci su igračima Rijeke pokazali čak pet crvenih kartona!



Pojedinačno – to izgleda ovako:



- Ante Majstorović 2: protiv PAOK-a i Slavena Belupa

- Toni Fruk 1: protiv Ludogoreca

- Niko Janković 1: protiv Noaha

- Dejan Petrović 2: protiv Osijeka i Hajduka

- Gabriel Rukavina 1: protiv Ludogoreca

- Tornike Morchiladze 1: protiv Omonije



Rijekini nogometaši zbog crvenih kartona do sada su ukupno propustili devet utakmica, a brojka će se popeti na jedanaest nakon ovotjednih ispada Petrovića i Morchiladzea.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Koliko je situacija s kartonima za Rijeku još jesenas bila zabrinjavajuća, najbolje je ilustrirao gotovo bizaran podatak koji se pojavio u medijima početkom listopada prošle godine. U tom je trenutku Rijeka u svim natjecanjima imala više crvenih kartona, njih pet, nego ostvarenih pobjeda, četiri. Ta statistička anomalija postala je obilježje sezone u kojoj se Rijekina momčad, unatoč solidnoj trećoj poziciji u SuperSport HNL-u i sjajnom prezimljavanju u Europi, neprestano bori s vlastitim temperamentom. Tako je čak i inače staloženi trener Victor Sanchez na Poljudu izgubio živce i također dobio crveni karton.Kada se riječka kolekcija crvendaća stavi u širi europski kontekst, slika postaje još gora. Prema najnovijim (ali ne i službenim podacima), još samo dva europska kluba iz jačih liga imaju po osam crvenih kartona ove sezone: Oviedo i Chelsea.Usporedbe radi, prošlogodišnji negativni europski rekorder, talijanska Hellas Verona, sezonu je završio s deset crvenih kartona.