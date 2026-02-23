Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 18
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PORAŽAVAJUĆE

Prvaci nervoze, ispada i grubosti, Rijeka je među najgorima u Europi!

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
23.02.2026.
u 06:00

Rijekini nogometaši zbog crvenih kartona do sada su ukupno propustili devet utakmica ove sezone, a brojka će se popeti na jedanaest nakon ovotjednih ispada Petrovića i Morchiladzea

Momčad Rijeke ove se sezone suočava s ozbiljnim problemima u pogledu discipline, o čemu svjedoči čak osam crvenih kartona zarađenih u dosadašnjem dijelu sezone u svim natjecanjima. Iako je situacija u domaćem prvenstvu nešto blaža s tri isključenja – ali je primjerice u Jadranskom derbiju izravno utjecala na rezultat - europski put Riječana bio je obilježen nevjerojatnom nervozom i grubošću. U pretkolima Lige prvaka i Europske lige, te grupnoj i eliminacijskoj fazi Konferencijske lige suci su igračima Rijeke pokazali čak pet crvenih kartona!
 
Pojedinačno – to izgleda ovako:
 
- Ante Majstorović 2: protiv PAOK-a i Slavena Belupa
- Toni Fruk 1: protiv Ludogoreca
- Niko Janković 1: protiv Noaha
- Dejan Petrović 2: protiv Osijeka i Hajduka
- Gabriel Rukavina 1: protiv Ludogoreca
- Tornike Morchiladze 1: protiv Omonije
 
Rijekini nogometaši zbog crvenih kartona do sada su ukupno propustili devet utakmica, a brojka će se popeti na jedanaest nakon ovotjednih ispada Petrovića i Morchiladzea.

 
Koliko je situacija s kartonima za Rijeku još jesenas bila zabrinjavajuća, najbolje je ilustrirao gotovo bizaran podatak koji se pojavio u medijima početkom listopada prošle godine. U tom je trenutku Rijeka u svim natjecanjima imala više crvenih kartona, njih pet, nego ostvarenih pobjeda, četiri. Ta statistička anomalija postala je obilježje sezone u kojoj se Rijekina momčad, unatoč solidnoj trećoj poziciji u SuperSport HNL-u i sjajnom prezimljavanju u Europi, neprestano bori s vlastitim temperamentom. Tako je čak i inače staloženi trener Victor Sanchez na Poljudu izgubio živce i također dobio crveni karton.
 
Kada se riječka kolekcija crvendaća stavi u širi europski kontekst, slika postaje još gora. Prema najnovijim (ali ne i službenim podacima), još samo dva europska kluba iz jačih liga imaju po osam crvenih kartona ove sezone: Oviedo i Chelsea.
Usporedbe radi, prošlogodišnji negativni europski rekorder, talijanska Hellas Verona, sezonu je završio s deset crvenih kartona. Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske
Ključne riječi
nogomet HNL Rijeka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-02-22/PXL_210226_147055227.jpg
Premium sadržaj
RASULO U KLUBU

Javljanje glasnogovornika objašnjava kakvu tugu osjeća navijač Osijeka, najžalosnija je jedna činjenica

Sopić je od svojeg prethodnika Simona Rožmana naslijedio momčad koja je itekako imala osnovne taktičke postulate. A iako se klub doveo u financijske probleme, Sopiću su na zimu omogućeni igrači koje je upravo on htio dovesti u klub. Dovedeni su igrači koje je on sam prozvao ratnicima, a po onome kako izgledaju na terenu, prije bismo ih mogli opisati zbunjenim studentskim zaposlenicima

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!