VIDEO Branko Ivanković analizirao Dinamo: 'To je apsolutni neuspjeh trenera'

Ponedjeljak ujutro rezerviran je za Stativu, nogometni podcast Večernjeg lista. Danas nam je gost bio eminentni nogometni stručnjak Branko Ivanković, a s njim je razgovarao naš novinar Tomislav Dasović.

- Točno je da sam prije 20 godina s pokojnim Vlatko Markovićem sve dogovorio i trebao preuzeti hrvatsku reprezentaciju s obzirom da sam tada završio petogodišnji ciklus s Iranom. Na kraju je odlučeno drugačije, ne znam zašto, ali sam s Markovićem sve dogovorio. Žao mi je što nisam vodio svoju državu jer sam radio s Ćirom i Ivićem i sudjelovao u formiranju vatrenih. Mislim da bi to bio kontinuitet, a i moja privilegija da mogu trenirati takve igračke veličine - rekao je Ivanković na početku.

Varaždin je jučer poražen od Dinama s 4:0.

- Prvo poluvrijeme siromašno iako je Varaždin morao iskositi svoju priliku i onda bi bilo nešto drugačije. Dinamo je gotovo bez šanse poveo 3:0, a onda pokazao svoj silni potencijal. Pravo bi čudo bilo da ne bude prvi na kraju.

Poraz Dinama od Genka?

- Genk je u ovom trenutku prosječne razine i koji u belgijskom prvenstvu nema značajnu ulogu ove sezone. Tu se vidjelo sve ono što Dinamu nedostaje i kako poboljšati tu prezentaciju u Europi. Oni ipak ulaze s respektom u te utakmice što nije slučaj u hrvatskoj ligi, a kroz Europu se vide određene slabosti - rekao je Ivanković i dodao:

- Dinamo je prošle godine imao hrvatske reprezentativce, a sada nema nikoga osim Livakovića koji se vratio. Žao mi je što Stojković nije više igrao jer je on igrač koji daje višak u fazi napada. U hrvatskoj ligi nema momčadi koja može igrati protiv ekipe koja ima postavljenu obranu. Pravo je čudo da Dinamo prošle sezone nije bio prvi i to je apsolutno veliki neuspjeh trenera koji je vodio klub.

- Kod nas nastupa premalo mladih igrača, a liga bi trebala biti razvojna. Prodati igrača za 10 milijuna eura je gotovo nemoguće u ovim uvjetima. Klubovi koji dolaze žele jeftine igrače s potencijalom. To su možda Stojković, dok Varela premalo igra.

Hajduk pod Gonzalom Garcijom?

- Nisam jučer puno vidio od Hajduka, Rijeka je imala dvije čudesne šanse s igračem manje. Dobro je da Hajduk ima veliki broj malih igrača. Hajduk vrlo teško stvara šanse. Svi pričaju od 'build-upu', ali Hrvatsku su u bivšoj Jugoslaviji zvali mali Brazil tako da je to uvijek bilo prisutno. Problem je što je to glavni taktički zahtjev. Jako su bitni igrači koji rade razliku poput Livaje ili Rebića. Ni jedna momčad ne igra posebno ili drugačije.

Je li Livaja sretan u Hajduku?

- Mislim da je presretan u Hajduku, iskusan je igrač i svjestan je da ne može sve biti idealno. Kapetan je, živi u svom okruženju i ima sve uvjete da se veseli svakoj utakmici. Važno je i da mladim igračima bude primjer. Da se ne dogodi da onda Sigur bude isključen zbog idiotarije. Odmah se sve promijenilo i svašta se moglo dogoditi.

Adriano Jagušić?

- Za njega su stalno komentari je li napravio dobru stvar. On je procijenio da je pitanje koliko će dobiti priliku u Dinamu. Tri puta sam išao gledati Slaven Belupo samo zbog njega. Jako mi se svidio. Teško je reći je li trebao prijeći u Panathinaikos, stigla je odlična ponuda, imat će enormno veću plaću... Mislim da je postupio logično, grčka liga je jača od hrvatske i sada je na njemu da nastavi dokazivati svoju kvalitetu.

Bi li ga vodio na Svjetsko prvenstvo?

- Bih. Ali to nije preporuka Daliću.

Zlatko Dalić još nije potpisao ugovor s HNS-om i ne znamo hoće li ostati nakon SP-a.

- Iz toga iščitavam da je koncentriran na reprezentaciju. Neću reći da je to manje bitno, ali on je zabetonirao svoj status i može ostati doživotno izbornik, ako želi. Ne vidim tu neki problem niti je to najvažnija tema.

Što možemo očekivati na SP-u?

- Uvijek smo optimisti, reprezentacija je zadnjih 10-ak godina napravila fantastične rezultate. Dalić je napravio i smjenu generacija, mješavinu senatora i mladih igrača. Imamo jako dobru reprezentaciju kojoj je prvi cilj proći skupinu. Istina da je grupa najteža tako da neće biti lagano i bit će sjajnih utakmica. Svi se moramo veseliti Svjetskom prvenstvu.