Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 4
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SJEDILI U LOŽI

Kritizirani Hrvat pokazao kakav je čovjek: Gledao je derbi s prijateljem koji ima neizlječivu bolest

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
22.02.2026.
u 23:00

Babić se i dalje bori te je optimističan, a Rebić je pokazao kako je dobar prijatelj

Jadranski derbi između Hajduka i Rijeke je s tribina morao gledati Ante Rebić zbog četiri žuta kartona, a susret je pratio u društvu bivšeg suigrača iz RNK Split. Rebić je u poljudskoj loži sjedio s Antom Babićem. Bivšem nogometašu je 2023. dijagnosticirana amiotrofična lateralna skleroza (ALS) što mu je promijenilo život. Babić se i dalje bori te je optimističan, a Rebić je pokazao kako je dobar prijatelj. 

- Djeca su znala da se tata razbolio, ali što to djeci zapravo znači? Za njih svaka bolest ima rješenje - popije se sirup i bit će sve dobro. Znaju da se on liječi i da smo tim u svemu. Pripremili smo ih i na to da ćemo neko vrijeme biti odsutni kada je išao na liječenje.

- U Amsterdamu smo proveli 118 dana, a prvih 40 bez njih. Taj period bio je jako težak, i meni i Anti. Djeca su bila kod mojih roditelja, koje obožavaju, pa nije bilo problema, lavovski su to odradili svi zajedno, ali trenutak kad su nam se pridružili, kada smo se svi srušili jedni drugima u naručje na aerodromu… Osjetila se sva težina svijeta i sav ponos što smo to izdržali. Kasnije su išli s nama u bolnicu i sudjelovali u svemu. Ante lijek prima lumbalnom punkcijom pa su mu čak stavljali flastere na leđa - objasnila je Antina supruga, Kristina Barbarić-Babić za Gloriju.

Inače, ALS je opaka progresivna neurološka bolest koja napada motoričke neurone. To su živčane stanice koje kontroliraju voljne pokrete mišića te utječe na hodanje, govor, gutanje i disanje.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske
Ključne riječi
HNL Hajduk Ante Rebić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!