Kritizirani Hrvat pokazao kakav je čovjek: Gledao je derbi s prijateljem koji ima neizlječivu bolest

Jadranski derbi između Hajduka i Rijeke je s tribina morao gledati Ante Rebić zbog četiri žuta kartona, a susret je pratio u društvu bivšeg suigrača iz RNK Split. Rebić je u poljudskoj loži sjedio s Antom Babićem. Bivšem nogometašu je 2023. dijagnosticirana amiotrofična lateralna skleroza (ALS) što mu je promijenilo život. Babić se i dalje bori te je optimističan, a Rebić je pokazao kako je dobar prijatelj.

- Djeca su znala da se tata razbolio, ali što to djeci zapravo znači? Za njih svaka bolest ima rješenje - popije se sirup i bit će sve dobro. Znaju da se on liječi i da smo tim u svemu. Pripremili smo ih i na to da ćemo neko vrijeme biti odsutni kada je išao na liječenje.

- U Amsterdamu smo proveli 118 dana, a prvih 40 bez njih. Taj period bio je jako težak, i meni i Anti. Djeca su bila kod mojih roditelja, koje obožavaju, pa nije bilo problema, lavovski su to odradili svi zajedno, ali trenutak kad su nam se pridružili, kada smo se svi srušili jedni drugima u naručje na aerodromu… Osjetila se sva težina svijeta i sav ponos što smo to izdržali. Kasnije su išli s nama u bolnicu i sudjelovali u svemu. Ante lijek prima lumbalnom punkcijom pa su mu čak stavljali flastere na leđa - objasnila je Antina supruga, Kristina Barbarić-Babić za Gloriju.

Inače, ALS je opaka progresivna neurološka bolest koja napada motoričke neurone. To su živčane stanice koje kontroliraju voljne pokrete mišića te utječe na hodanje, govor, gutanje i disanje.