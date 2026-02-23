Naši Portali
GAZZETTA DELLO SPORT

Bomba iz Italije: Luka Modrić pred senzacionalnim transferom poslije svjetskog prvenstva!

Serie A - Pisa SC v AC Milan
Matteo Ciambelli/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
23.02.2026.
u 21:25

40-godišnja hrvatska zvijezda još uvijek igra na vrhunskom nivou. AC Milan pokušava da ga zadrži i naredne sezone u svojim redovima, ali nastavak karijere će tijekom ljeta biti isključivo njegova opcija.

Legendarni hrvatski kapetan Luka Modrić mogao bi se vratiti u Dinamo narednog ljeta, piše talijanska Gazzetta dello Sport. Njemu je to jedna od dvije opcije za iduće ljeto kada završi svjetsko prvenstvo na sjevernoameričkom kontinentu. 40-godišnja hrvatska zvijezda još uvijek igra na vrhunskom nivou. AC Milan pokušava da ga zadrži i naredne sezone u svojim redovima, ali nastavak karijere će tijekom ljeta biti isključivo njegova opcija.

Talijani tvrde da bi se Luka u senzacionalnom poslu mogao vratiti u Dinamo i tu okončati veliku karijeru. 

- Luka Modrić bi se u senzacionalnom poslu mogao vratiti u Dinamo Zagreb nakon svjetskog prvenstva - navodi Gazzetta dello Sport i dodaje:

- 40-godišnjak je počeo karijeru u ovom klubu, gdje je sada predsjednik njegov idol - Zvonimir Boban.

- AC Milan ima opciju da mu produži ugovor i želi to učiniti, ali sve će biti aktivirano samo ako veznjak kaže da želi nastaviti - dodaju iz Gazzette.

Čini se kako su ipak opcije samo dvije: Mirovina ili Dinamo.

- Odlazak u mirovinu je također konkretna opcija nakon svjetskog prvenstva - navodi ovaj talijanski list.

hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Milan Luka Modrić

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar compañero
compañero
21:30 23.02.2026.

Poštovani Stjepan, Melješ, zašto nas pokušavaš šopati talijanskim senzacionalizmom?

Avatar Scuderia
Scuderia
21:56 23.02.2026.

Miriše mi da će Modrić odraditi Svjetsko i onda otići iz nogometa.

