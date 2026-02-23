FOTO Nećete vjerovati u čemu je Saša Kopljar vodio Dnevnik Nove TV, ljudi su šokirani

Voditelj Dnevnika Nove TV, 63-godišnji Saša Kopljar na društvenoj mreži Instagram objavio je zanimljivu fotografiju te je mnoge iznenadio. Naime, našalio se na svoj račun objavivši svoju fotku kako vodi Dnevnik. Nosio je klasično odijelo, kao i uvijek, ali samo na gornjem dijelu tijela, a donji dio, onaj koji gledatelji ne vide, bio je odjeven u kratke jeans hlače. "Moj styling prije nego što me je Ivan Friščić uzeo u svoje ruke", napisao je Kopljar, spomenuvši poznatog hrvatskog dizajnera koji njemu i kolegici Romini Knežić pomaže pri odabiru odjevnih kombinacija.

Podsjetimo, prošle godine krajem studenog pisali smo o tome kako se Saša, također na Instagramu, pohvalio fotografijom sina Frana s diplomom u rukama. Kopljar je uz fotografiju dodao samo emotikon crvenog srca, dok je Fran, s blagim osmijehom, jasno pokazivao ponos zbog završetka važnog životnog poglavlja. Objava je ubrzo prikupila brojne čestitke Sašinih pratitelja i kolega. Osim toga, jedan od najdugovječnijih voditelja informativnog programa nedavno je zamijenio zagrebačku svakodnevicu za egzotične krajolike Azije. Na zasluženi je odmor otputovao sa suprugom Renatom, a idiličnim prizorima pohvalio se na Instagramu. Par je prvo posjetio Bangkok na Tajlandu, odakle je voditelj podijelio njihovu zajedničku fotografiju koja odiše srećom. Avantura se tu nije zaustavila jer su produljili u Dubai, a Kopljar je pratiteljima u videu otkrio kako njegova supruga uživa u luksuzu, nazdravljajući u bazenu okruženom veličanstvenim neboderima.

Foto: Instagram

Supružnici Kopljar poznati su po strasti prema putovanjima te svaki slobodan trenutak koriste za istraživanje svijeta. Dubai im nije nepoznanica, posjetili su ga i prije tri godine, a pretprošle su godine uživali u egzotici Kube. Svako novo putovanje za njih je prilika za stvaranje zajedničkih uspomena daleko od poslovnih obveza i način na koji njeguju svoj odnos, što je očito jedan od ključeva njihova dugog i sretnog braka. Da je njihova ljubavna priča posebna, svjedoči i 26. godišnjica braka koju su proslavili prošlog listopada. Saša nikada nije krio koliko mu supruga znači, a u jednom je prilikom otkrio tajnu održavanja strasti. – Važno je da je taj plamen od početka iznimno snažan, tako da bude sposoban potrajati desetljećima. Nas dvoje smo očito imali tu sreću – rekao je voditelj u intervjuu za časopis Story. Svoj brak s Renatom opisao je jednom riječju, usporedivši ga s navijačkom pjesmom "Neopisivo". Kruna njihove ljubavi su dvoje djece, kći Ariana i sin Fran. Ariana Kopljar gradi uspješnu inozemnu karijeru kao manekenka, a 2016. godine tako je nosila i reviju za poznatu kuću Dior, s Bellom Hadid.