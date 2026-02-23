Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 209
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ODLAZI S OPUS ARENE

Novi potres: Željko Sopić poslije katastrofalnih rezultata više nije trener Osijeka!

Osijek: Susret NK Osijek i HNK Hajduk u 22. kolu Prve HNL
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
23.02.2026.
u 21:41

Raskid suradnje Sopića i Osijeka bio je više nego očekivan...

Željko Sopić više nije trener Osijeka nakon katastrofalnog mandata u kojem je ubilježio samo jednu pobjedu. Tu informaciju javili su s Tribine.hr, podcasta koji vrlo dobro pozna prilike u našoj ligi, odnosno Bijelo-plave birtije, Facebook stranice koja redovito prati događanja u slavonskom prvoligašu.

Ovakav rasplet situacije bio je i više nego očekivan jer je Sopić na klupi bijelo-plavih upisao tek jednu pobjedu i to protiv Rijeke (1:0). Obećavao je Sopić puno bolji Osijek u nastavku sezone, ali momčad se nije pomaknula niti milimetra, izgledalo je to zaista jako loše i s pravom su mnogi zabrinuti hoće li hrvatski gigant ostati u prvoj ligi. 

Momčad Osijeka je vodio na 13 utakmica i ostvario jednu pobjedu uz sedam poraza, uz to su ispali iz hrvatskog kupa od Varaždina. Ostavlja Osječane na posljednjem mjestu ljestvice, sa tri boda manje od predzadnjeg Vukovara. Idućeg vikenda igra se slavonski derbi koji bi uvelike mogao usmjeriti ostatak sezone za ova dva kluba. 

Iz Osijeka odlazi s mizernim učinkom od jedne pobjede, pet remija i sedam poraza, uz gol-razliku 8:20 u SuperSport HNL-u. Najavio da će razbuditi Osijek i Slavoniju, ali umjesto toga, momčad je zapala u još dublju krizu, stoga će njegov nasljednik imati jako težak posao u očuvanju prvoligaškog statusa.

Ključne riječi
HNL Osijek Željko Sopić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-02-22/PXL_220226_147119458.jpg
Video sadržaj
STISNULI GAS

Nevjerojatno je da Dinamo može imati dva lica na utakmici, a svi se pitaju što je bilo u svlačionici

Dinamo je u Varaždin stigao nakon novog europskog poraza, s 3:1 kroz Maksimir je prošao belgijski Genk i napravio korak ka osmini finala Europske lige, a plave je od tog željenog dosega znatno unazadio. Još je gore od rezultata plavih što je njihova predstava bila izuzetno siromašna i stoga su u Varaždin plavi otišli s ciljem osvajanja tri boda, ali i vraćanjem samopouzdanja pred uzvrat u Belgiji (četvrtak)

storyeditor/2026-02-22/PXL_210226_147055227.jpg
Premium sadržaj
RASULO U KLUBU

Javljanje glasnogovornika objašnjava kakvu tugu osjeća navijač Osijeka, najžalosnija je jedna činjenica

Sopić je od svojeg prethodnika Simona Rožmana naslijedio momčad koja je itekako imala osnovne taktičke postulate. A iako se klub doveo u financijske probleme, Sopiću su na zimu omogućeni igrači koje je upravo on htio dovesti u klub. Dovedeni su igrači koje je on sam prozvao ratnicima, a po onome kako izgledaju na terenu, prije bismo ih mogli opisati zbunjenim studentskim zaposlenicima

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!