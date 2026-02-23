Novi potres: Željko Sopić poslije katastrofalnih rezultata više nije trener Osijeka!

Željko Sopić više nije trener Osijeka nakon katastrofalnog mandata u kojem je ubilježio samo jednu pobjedu. Tu informaciju javili su s Tribine.hr, podcasta koji vrlo dobro pozna prilike u našoj ligi, odnosno Bijelo-plave birtije, Facebook stranice koja redovito prati događanja u slavonskom prvoligašu.

Ovakav rasplet situacije bio je i više nego očekivan jer je Sopić na klupi bijelo-plavih upisao tek jednu pobjedu i to protiv Rijeke (1:0). Obećavao je Sopić puno bolji Osijek u nastavku sezone, ali momčad se nije pomaknula niti milimetra, izgledalo je to zaista jako loše i s pravom su mnogi zabrinuti hoće li hrvatski gigant ostati u prvoj ligi.

Momčad Osijeka je vodio na 13 utakmica i ostvario jednu pobjedu uz sedam poraza, uz to su ispali iz hrvatskog kupa od Varaždina. Ostavlja Osječane na posljednjem mjestu ljestvice, sa tri boda manje od predzadnjeg Vukovara. Idućeg vikenda igra se slavonski derbi koji bi uvelike mogao usmjeriti ostatak sezone za ova dva kluba.

Iz Osijeka odlazi s mizernim učinkom od jedne pobjede, pet remija i sedam poraza, uz gol-razliku 8:20 u SuperSport HNL-u. Najavio da će razbuditi Osijek i Slavoniju, ali umjesto toga, momčad je zapala u još dublju krizu, stoga će njegov nasljednik imati jako težak posao u očuvanju prvoligaškog statusa.