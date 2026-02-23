Naši Portali
Kriza u klubu

Sudbina Osijeka sada je upitna, klub bi mogao biti i na prodaju: Sve ovisi o uspjehu ovog moćnika

Lokomotiva i Osijek sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
Marko Lukunic/PIXSELL
Autor
Željko Janković
23.02.2026.
u 22:29

Već u lipnju u klub dolazi nova upravljačka struktura iz Mađarske koja bi trebala napraviti novi zaokret, no sve će ovisiti o uspjehu Victora Orbana na izborima u Mađarskoj

Večeras se medijskim eterom jako brzo proširila informacija o otkazu Željku Sopiću. Sada već bivši trener Osijeka,  momčad je vodio na 13 utakmica i ostvario jednu pobjedu uz sedam poraza, uz to su ispali iz hrvatskog kupa od Varaždina. Ostavlja Osječane na posljednjem mjestu ljestvice, sa tri boda manje od predzadnjeg Vukovara. Idućeg vikenda igra se slavonski derbi koji bi uvelike mogao usmjeriti ostatak sezone za ova dva kluba. 

Sopić iz Osijeka odlazi s mizernim učinkom, uz gol-razliku 8:20 u SuperSport HNL-u. Najavio da će razbuditi Osijek i Slavoniju, ali umjesto toga, momčad je zapala u još dublju krizu, stoga će njegov nasljednik imati jako težak posao u očuvanju prvoligaškog statusa. Jasno je bilo u zadnjih nekoliko utakmica da je Sopić izgubio kontrolu nad svlačionicom, a po reakcijama igrača bilo je očito da ne postoji kemija kojoj se naš trener nadao. Operacija spašavanja kluba i momčadi nije uspjela. 

Nakon što je Željko Sopić dobio otkaz, NK Osijek ulazi u ključnu fazu novije povijesti. Rasplet dugoročne strategije u klubu ovisit će o izborima u Mađarskoj. A stvar je vrlo jasna, pobijedi li Victor Orban, u sve klubove pod patronatom mađarskog premijera, bit će i dalje ulagan ozbiljan novac. U slučaju poraza na izborima, mađarski klubovi u sličnom statusu kao Osijek, bit će na prodaju. Ovaj prvi scenarij, najpovoljniji bi bio za sudbinu našeg prvoligaša. Financiranje bi bilo nastavljeno, dugovi sanirani, kao što su i Mađari obećali na nedavnom kriznom sastanku u Budimpešti.

Ne treba posebno naglašavati što bi nastavak mađarskih ulaganja značio za regiju, ne samo u ekonomskom smislu, a posebice u interesu nogometnog razvoja u Slavoniji. U suprotnom, Osijek bi ušao u još jedno neizvjesno razdoblje, kao prije dolaska mađarskih investitora kada je klub bio jedan mali korak od gašenja. Ipak, najrealniji scenarij je dolazak nove upravljačke strukture koja bi konce trebala preuzeti u lipnju ove godine.

No, s obzirom na krizu kakva je pogodila Osijek zadnjih mjeseci, zapravo je u ovoj priči malo toga izvjesno. Jer, pitanje je koliko Mađare u ovoj priči nogomet zapravo i zanima, odnosno, koliko je njihova sportska strategija ovisna o političkim okolnostima u Mađarskoj. S obzirom na način poslovanja, jasno je da bez političkog patronata velikog gazde Victora Orbana ništa nije moguće. Tako će biti i ovaj put.

U takvim se okolnostima malo toga može racionalno prosuđivati kada je nogometna struka u pitanju. A to je za nas najgori scenarij. Klub sada hitro mora donijeti odluku o novom treneru. Postoje zagovaratelji dolaska Stjepana Tomasa koji je već u jednom mandatu vodio momčad Osijeka koja je u to doba, kazat će mnogi, igrala najatraktivniji nogomet. Odnosno, ta je ideja igre imala jasne obrise, prvi put nakon svojedobno Nenada Bjelice koji je naslov prvaka izgubio samo dva kola prije kraja prvenstva. 

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske
STISNULI GAS

Nevjerojatno je da Dinamo može imati dva lica na utakmici, a svi se pitaju što je bilo u svlačionici

Dinamo je u Varaždin stigao nakon novog europskog poraza, s 3:1 kroz Maksimir je prošao belgijski Genk i napravio korak ka osmini finala Europske lige, a plave je od tog željenog dosega znatno unazadio. Još je gore od rezultata plavih što je njihova predstava bila izuzetno siromašna i stoga su u Varaždin plavi otišli s ciljem osvajanja tri boda, ali i vraćanjem samopouzdanja pred uzvrat u Belgiji (četvrtak)

storyeditor/2026-02-22/PXL_210226_147055227.jpg
Premium sadržaj
RASULO U KLUBU

Javljanje glasnogovornika objašnjava kakvu tugu osjeća navijač Osijeka, najžalosnija je jedna činjenica

Sopić je od svojeg prethodnika Simona Rožmana naslijedio momčad koja je itekako imala osnovne taktičke postulate. A iako se klub doveo u financijske probleme, Sopiću su na zimu omogućeni igrači koje je upravo on htio dovesti u klub. Dovedeni su igrači koje je on sam prozvao ratnicima, a po onome kako izgledaju na terenu, prije bismo ih mogli opisati zbunjenim studentskim zaposlenicima

