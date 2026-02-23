Sudbina Osijeka sada je upitna, klub bi mogao biti i na prodaju: Sve ovisi o uspjehu ovog moćnika

Večeras se medijskim eterom jako brzo proširila informacija o otkazu Željku Sopiću. Sada već bivši trener Osijeka, momčad je vodio na 13 utakmica i ostvario jednu pobjedu uz sedam poraza, uz to su ispali iz hrvatskog kupa od Varaždina. Ostavlja Osječane na posljednjem mjestu ljestvice, sa tri boda manje od predzadnjeg Vukovara. Idućeg vikenda igra se slavonski derbi koji bi uvelike mogao usmjeriti ostatak sezone za ova dva kluba.

Sopić iz Osijeka odlazi s mizernim učinkom, uz gol-razliku 8:20 u SuperSport HNL-u. Najavio da će razbuditi Osijek i Slavoniju, ali umjesto toga, momčad je zapala u još dublju krizu, stoga će njegov nasljednik imati jako težak posao u očuvanju prvoligaškog statusa. Jasno je bilo u zadnjih nekoliko utakmica da je Sopić izgubio kontrolu nad svlačionicom, a po reakcijama igrača bilo je očito da ne postoji kemija kojoj se naš trener nadao. Operacija spašavanja kluba i momčadi nije uspjela.

Nakon što je Željko Sopić dobio otkaz, NK Osijek ulazi u ključnu fazu novije povijesti. Rasplet dugoročne strategije u klubu ovisit će o izborima u Mađarskoj. A stvar je vrlo jasna, pobijedi li Victor Orban, u sve klubove pod patronatom mađarskog premijera, bit će i dalje ulagan ozbiljan novac. U slučaju poraza na izborima, mađarski klubovi u sličnom statusu kao Osijek, bit će na prodaju. Ovaj prvi scenarij, najpovoljniji bi bio za sudbinu našeg prvoligaša. Financiranje bi bilo nastavljeno, dugovi sanirani, kao što su i Mađari obećali na nedavnom kriznom sastanku u Budimpešti.

Ne treba posebno naglašavati što bi nastavak mađarskih ulaganja značio za regiju, ne samo u ekonomskom smislu, a posebice u interesu nogometnog razvoja u Slavoniji. U suprotnom, Osijek bi ušao u još jedno neizvjesno razdoblje, kao prije dolaska mađarskih investitora kada je klub bio jedan mali korak od gašenja. Ipak, najrealniji scenarij je dolazak nove upravljačke strukture koja bi konce trebala preuzeti u lipnju ove godine.

No, s obzirom na krizu kakva je pogodila Osijek zadnjih mjeseci, zapravo je u ovoj priči malo toga izvjesno. Jer, pitanje je koliko Mađare u ovoj priči nogomet zapravo i zanima, odnosno, koliko je njihova sportska strategija ovisna o političkim okolnostima u Mađarskoj. S obzirom na način poslovanja, jasno je da bez političkog patronata velikog gazde Victora Orbana ništa nije moguće. Tako će biti i ovaj put.

U takvim se okolnostima malo toga može racionalno prosuđivati kada je nogometna struka u pitanju. A to je za nas najgori scenarij. Klub sada hitro mora donijeti odluku o novom treneru. Postoje zagovaratelji dolaska Stjepana Tomasa koji je već u jednom mandatu vodio momčad Osijeka koja je u to doba, kazat će mnogi, igrala najatraktivniji nogomet. Odnosno, ta je ideja igre imala jasne obrise, prvi put nakon svojedobno Nenada Bjelice koji je naslov prvaka izgubio samo dva kola prije kraja prvenstva.