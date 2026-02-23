U Splitu to može samo Marko Livaja! Pogledajte što je napravio klub

Na aukciji je službena Supersport HNL lopta s utakmice Hajduk - RIjeka 22.02.2026. kojom je postignut pobjednički pogodak Marka Livaje u 79. minuti na asistenciju debitanta Darija Marešića, objavio je Hajduk na službenoj stranici. Lopta je odmah nakon pogotka izdvojena iz igre, a po završetku utakmice potpisao ju je Marko Livaja.

15% od prikupljenog iznosa s ove aukcije bit će donirano Humanitarnom klubu navijača Hajduka "BILO SRCE".

Ovakvi predmeti rijetko se pojavljuju na tržištu i predstavljaju vrijedan kolekcionarski primjerak za navijače Hajduka i kolekcionare sportske memorabilije. Lopta dolazi točno u stanju prikazanom na fotografijama i sa službenim certifikatom autentičnosti koji je izdao HNK Hajduk. Ovaj potez jasno sugerira koliko Marko Livaja znači za Hajduk u marketinškom smislu. U zadnjih je nekoliko godina postao ikona kluba.

Gola statistika kaže da je Livaja u Hajduku upisao 186 nastupa, zabio 97 golova, uz 57 asistencija. Tri puta je bio najbolji strijelac HNL-a, dva puta mu je dodijeljen trofej 'Hajdučko srce', zabio je najviše prvenstvenih golova za Hajduk od hrvatske samostalnosti do danas. I sve ovo ne govori dovoljno o njegovoj ulozi u bijelom dresu, Livaja je postao simbol prgavosti i talenta. Hajdukova desetka, ali iz naroda, kako mu vole tepati u Splitu.