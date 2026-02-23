Rijeka žestoko 'spustila' hajdukovcu nakon što je izjavio da suparnički igrači misle kako je nevin

Reprezentativac Kanade Niko Sigurn isključen je nakon gola koji je postigao Marko Livaja u 79. minuti u Jadranskom derbiju između Hajduka i Rijeke. Livaja je kod pogotka izbjegao zaleđe jer Rijekin stoper Stjepan Radeljić nije na vrijeme izašao prema naprijed, nego je nešto govorio Siguru dok je ovaj ležao na podu nakon duela.

Sigur i Radeljić nastavili su svoj okršaj nakon gola, a Kanađanin je dobio crveni karton nakon što je, prema procjeni glavnog suca utakmice Darija Bela, pljunuo reprezentativca Bosne i Hercegovine.

Isključeni Sigur se danas oglasio na Instagramu te napisao: 'Ono zbog čega sam dobio crveni karton bilo je nepravedno i sudac je to krivo protumačio. Želim zahvaliti igračima HNK Rijeka oko mene koji su vjerovali da sam nevin. Žao mi je što smo klub i ja predstavljeni na ovaj način. Osjećam se mirno jer Bog zna moje namjere i iskreno bih se ispričao da sam namjerno učinio ono za što me optužuju.'

Rijeka je ubrzo odgovorila Siguru što misli o njegovoj objavi. Na društvenim mrežama je objavila isječak sukoba Sigura i Radeljića te u opisu napisala: 'Igrači HNK Rijeka ne smatraju da si nevin i takvom ponašanju nije mjesto u sportu.'

