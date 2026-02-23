Naši Portali
Horor u Italiji: Izbola muža nožem zbog nedosuđenog jedanaesterca!

Serie A - Atalanta v Napoli
CIRO DE LUCA/REUTERS
Autor
Željko Janković
23.02.2026.
u 23:23

Krvareći, muškarac je pozvao policiju i hitnu pomoć. Kada su policajci stigli, priveli su ženu i tijekom pretresa pronašli još nekoliko noževa u njezinoj torbici...

Talijanski mediji objavili su bizarnu priču iz Napulja. Tijekom utakmice 26. kola Serie A, između Napolija i Atalante, eskalirala je svađa bračnog para koji je susret gledao utakmicu kod kuće. Ono što je započelo kao zajedničko druženje, zamalo je završilo katastrofom.

Kada je sudac Daniele Chiffi dosudio jedanaesterac za Napoli protiv Atalante, domaći su navijači bili oduševljeni, no odluka je poništena nakon intervencije VAR-a.

Sudčeva odluka izazvala je bijesan ispad 40-godišnjeg navijača Napolija, koji je psovao i vrijeđao suca pred televizijskim ekranom. Njegova 35-godišnja supruga, koja je sjedila u blizini, mislila je da je tirada usmjerena na nju. Prvo je naredila mužu da napusti sobu, kada je on odbio, zgrabila je škare i bacila ih na njega.

Srećom, nije ga pogodila, ali se i dalje nije mogla smiriti. Potom je odjurila u kuhinju, zgrabila nekoliko noževa i uspjela jednim od njih ozlijediti supruga.

Krvareći, muškarac je pozvao policiju i hitnu pomoć. Kada su policajci stigli, priveli su ženu i tijekom pretresa pronašli još nekoliko noževa u njezinoj torbici. Trenutačno je muškarac u bolnici i njegov život nije u opasnosti, javljaju talijanski mediji.

