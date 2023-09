Dalić: Tri medalje u pet godina graniči s čudom. Imam motiva da s Hrvatskom još nešto napravim

Hrvatska nogometna reprezentacija u petak u 20:45 na Rujevici protiv Latvije igra utakmicu petog kola kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. Momčad izbornika Zlatka Dalića dosad je pobijedila Tursku (0:2) i odigrala neriješeno (1:1) s Walesom. Prije sutrašnje utakmice pressicu imaju izbornik Dalić i Dominik Livaković.

- Nisam trenirao par treninga u Fenerbahčeu, ali sad je sve u redu. Magnet je pokazao nešto, ali se ispostavilo da je OK pa me trener malo poštedio. Sasvim sam spreman - rekao je Livaković o ozljedi.

- Sjetimo se da smo na Rujevici imali problema s Maltom i Ciprom koji su tako igrali i teško smo ih probijali. Moramo biti fokusirani od prve minute i od prve minute napasti - izjavio je prvi golman vatrenih i osvrnuo se na to da je kandidat za nagradu Lav Jašin.

- Ovo je za mene veliko priznanje, najveća mi je nagrada što smo bili prvo drugi pa treći na svijetu. Drago mi je biti u društvu 10 velikih golmana. Čestitam i Jošku Gvardiolu koji je među 30 za Zlatnu loptu. Kao i Luki Modriću, koji drži konstantu.

- Mi imamo respekt prema svima i takva je stvar i s Latvijom. To sam rekao i igračima i stožeru i krenut ćemo s najjačim mogućim sastavom. Želimo igrati s 15 igrača, rasporediti snagu i nećemo mijenjati ništa. Krećemo s najjačim što imamo, ali nemojte me dovoditi u situaciju da mijenjam svoj stil i najavljujem sastav. Idemo s punom snagom. Nama što prije treba tih 15-16 bodova da se plasiramo -. riječ je preuzeo Zlatko Dalić.

- Nisam imao pojma tko sudi. Ako su ga oni poslali, onda vjerujem u njegovu kvalitetu. Ne razmišljam o suđenju - rekao je izbornik o neiskusnom malteškom sucu.

- Ja u tome ne sudjelujem niti sam u tijeku. Kad im kažem da trebaju promijeniti sredinu, onda to i mislim. Borna Sosa je napravio fantastičnu stvar odlaskom u Ajax. To mu je novi izazov, nova priča i to je ono na što sam ja mislio kad bih im govorio da promijene klub, ali im nikad nisam rekao da nešto moraju. Što se ovog prijelaznog roka tiče, mislim da su svi napravili odličan posao - kaže o transferima vatrenih i nadodaje:

- Svi se čude sjajnim rezultatima Hrvatske, ali to je kvaliteta koju mi imamo u našim igračima. Svi oni su počeli u hrvatskoj ligi i onda se dokazali u najvećim klubovima. To što mi radimo s tim brojem stanovnika je raritet. To je strast, emocija s kojom igramo za reprezentaciju i teško je objasniti.

- Nama je talent bogom dan i naši igrači se uvijek dokazuju jedni drugima. Da bismo to sve objasnili i da bi svijet to shvatio treba puno analiza, diskusija i okruglih stolova i opet nitko to ne bi znao objasniti. Mi ni sami nismo svjesni što smo napravili. Možda ćemo biti svjesni tek kasnije, a možda nikad. Tri medalje u pet godina... To graniči s čudom i to je postalo kao normalno, ali to nije normalno - smatra Dalić.

- Puno puta sam to govorio da bih volio biti hrvatski izbornik dok imam tu emociju u sebi. Bile su te neke ponude, ali ja u sebi nisam imao nimalo sumnje. Lijepo je i biti trener u klubu, a ja sam malo ispao iz tog ritma. Ja sam u reprezentaciji u komfornoj zoni i morao bih izaći iz nje kad bih nešto mijenjao, ali ja sam pun motiva i želim s Hrvatskom još nešto napraviti - otkrio je srebrni i brončani izbornik.

Ne smijemo gubiti glavu, ako bude pobjeda 1:0 bit će u redu. Naša kvaliteta je neupitna, puno smo bolji. Moramo čekati šanse i zabiti gol - zaključio je Dalić.