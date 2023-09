VIDEO Pogledajte trening vatrenih na pomoćnom terenu, travnjak na Rujevici nije u dobrom stanju

Hrvatska nogometna reprezentacija trenira u Rijeci na Rujevici. U petak je čeka susret protiv Latvije (20.45 sati) u sklopu kvalifikacija za Euro 2024.

Vatreni treniraju na pomoćnom terenu jer glavni teren nije u dobrom stanju. On će biti na poštedi do same utakmice.

- Travnjak nije dobar, nije idealan, nije onakav kakav smo očekivali. Sklizak je, mislim da ćemo ga par dana čuvati da bude dobar za utakmicu - rekao je na konferenciji za medije Borna Sosa.

Novost u odnosu na jučerašnji trening je da se priključio i Nikola Vlašić koji je do sada bio samo u teretani. Trening vatrenih možete pogledati OVDJE.

Recimo i da će sraz protiv Latvije biti osma utakmica vatrenih na Rujevici - do sada Hrvati imaju pet pobjeda i dva remija.

Rujevica je za sraz protiv Latvije rasprodana.