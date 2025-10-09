VIDEO Večernji iz Praga: Invazija kockica u Češkoj, policija na svakom koraku motri navijače

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20.45 u Pragu igra protiv Češke ključnu utakmicu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Pobjedom ili remijem došli bismo na korak od Mundijala idućeg ljeta, a naši igrači će imati veliku podršku navijača koji su još u srijedu pristigli u Prag, očekuje se više do tisuću naših navijača.

Sjajna atmosfera vlada na ulicama Praga, naši navijači su raspjevani i odlično raspoloženi. Hrvatski navijači uglavnom su okupljeni u dva lokala u širem centru Praga, odakle će krenuti prema Fortuna Areni. Ovdje se okupljaju od ranih jutarnjih sati, nekoliko desetina navijača se nalazi u našim obilježjima na više punktova.

Foto: Privatni album

Cijelodnevno okupljanje naših navijača od jutra prate pripadnici češke policije pazeći da sve prođe u redu u miru. Dosada nije bilo nikakvih incidenata pa tako u pozitivnom raspoloženju dočekuju veliku i važnu utakmicu.