Bjegunac Mamić vikao i psovao: Antoliću, izdajniče! Rasturio si Dinamo, smeće jedno

Zdravko Mamić neće prekriženih ruku gledati borbu za vlast u Dinamu koja proteklih tjedana bukti u Maksimiru. Mamić je danas u Bosni i Hercegovini, gdje se skriva od hrvatskog pravosuđa, održao konferenciju za medije u kojoj će osvrnuti na aktualnosti u klubu.

Konferenciju ste mogli uživo gledati na našem portalu.

- Došao sam jer sam silno zabrinut za situaciju u Dinamu. Bojim se da će se sve ono što smo gradili nepovratno urušiti i završiti pogubno za naš klub. Dinamo je sada ugrožen kao rijetko kada, a pamtim vrijeme iz Jugoslavije. Rijetko koja situacija me podsjeća na ovu. Po prvi put smo počeli rušiti Dinamo iznutra. Jučer je svjetlo dana ugledala kaznena prijava koja je podnesena protiv 49 uglednih članova Skupštine Dinama među kojima je i moja malenkost. To su podignuli neimenovani članovi kluba. Svatko normalan zna da je tu kaznenu prijavu formirao i pisao Krešimir Antolić. Ali, kukavica se skriva i koristi udbaške metode.

- Nažalost, moj drugi otac Mirko Barišić je pozvao članove Izvršnog odbora da se odupru odluci Skupštine kojoj je on predsjedao. Prljavi Antolić manipulira predsjednika Barišića i traži smjenu Izvršnog odbora. Moj "tata" Barišić je ipak predsjednik i mogao je i morao ovo spriječiti. I koristi kanale za obračune sa svojim nadređenima, članovima Skupštine. Tu kluba nema nigdje, klub se sramoti, a naši neprijatelji se naslađuju.

- Antolić živi s ljubavnicom koja ciljano pušta informacije i priopćenja u medije. A ljudi samo žele da se odluke donose na Skupštini, a ne preko medija. Antolić je zavadio cijeli Dinamov puk, on to radi vrlo vješto. Krešo Antolić je potpuno eutanazirao upravu i ona sada ne postoji, postoji samo on. On ucjenjuje predsjednicu uprave. On je mozak koji je Ognjena Naglića nagovorio da se podnese kaznena prijava protiv predsjednika NO-a Rožića za neovlašteno korištenje automobila. A njih 20-ak se u klubu vozikaju u najnovijim mercedesima. Antolićev brat je šef Dinamove kuhinje i šef tvrtke Plavi korner. I njegov sin igra u Kustošiji i prisiljava trenera da sin dođe u Dinamu. Znate što je Antolić napravio? Podnio je kaznenu prijavu protiv trenera, da je neko dijete gađao loptom u glavu. Prije nekoliko godina je imao ljubavnih pretenzija prema Tamari Despot, jednoj od našoj najboljih zaposlenica. Pet puta ju je prijavio, žena je na kraju napustila klub.

- Valjda je svima jasno da ja mogu voditi klub niti je zakonski to moguće, niti ja imam tih pretenzija.

- Prije šest mjeseci je došla ponuda Burnleya za Oršića za 10 milijuna eura. U tom trenutku sam imao moć, nemojmo se lagati, koliko god to meni štetilo. Svi su bili za to da se proda Oršić, a ja ne dam. Zove me njegov agent i moli da ga pustimo. Odgovorio sam mu da ne mogu predložiti da Oršić ode jer Dinamo ne može biti prvi. Zvao me Oršić, rekao sam mu da ga se nikad ne smije pustiti. I Oršić ostane u Dinamu, odvede nas u Ligu prvaka i do titule. A to đubre, koje je bilo za prodaju Oršića, ga je sada prodao i to za 5,75 milijuna eura. Pokazat ću svima ugovor. Znate zašto su ga prodali? Jer nemaju pojma o životu.

- Obavijestili su me da je Ante Čačić u Kataru pred više ljudi rekao da mu Oršić ne treba jer nema smisla za kombinatornu igru. I zamislite, onda ga ostavi izvan priprema u Zagrebu. To je nestvarno. A đubre koje je potpisalo prodaju po sramotnim uvjetima izvrće situaciju, a ja nisam mogao ništa. Da sam ja u klubu ili da se osluškuje što ja mislim - znate tko bi već bio u klubu? Josip Brekalo. A Čačić niti ima želje niti energije niti je poduzeo ni jednu radnju da Brekalo dođe.

- Koji je razlog da s Čačićem imamo ugovor do ljeta? Prije dva dana su potpisali ugovor s njim na godinu i pol dana i dvostruko mu povisili primanja. I to čovjeku koji ulazi u 71. godinu i ima nula promila energije i strasti. Čačića bih tako nabio kopitom kada je igrao utakmicu protiv Brava. Odigrali smo samo jednu utakmicu, a onda igramo utakmicu po nemogućim uvjetima i ozlijedi nam se jedan od najboljih igrača. Ti dečko nisi normalan. A onda mu daju novi ugovor s fiksno milijun eura neto plus 500 tisuća bonusa za nastupe u Europi.

- A pazite što radi glupi i primitivni bivši policijski djelatnik, koji ne zna da je lopta okrugla, koji misli da lopta skače jer je žaba u njoj. Nazvao me Marko Pjaca sa željom da se vrati u Dinamu. Kada sam to rekao Čačiću, čovjek samo da se nije ispovraćao.

- Zašto se nikad ne spominje da je moj brat Stojko igrao za Hajduk? Jer bi to značilo da Mamić ne mrzi Split i Hajduk. Istina je da poštujem Split i volim Hajduk, najviše nakon Dinama.

- Imam 20 svjedoka da sam na turniru u Hercegovini vidio Gvardiola i odmah nazvao brata koji je tada bio sportski direktor da ga stavi u prvu momčad. Nakon što je Zoran došao na mjesto trenera, stavio ga je na mjesto beka. Znao je da to mora napraviti jer ga klub mora prodati i preživjeti.

- Hajduk ima više energije od Dinama, tri četvrtine Hrvatske navija za Hajduk. Ali, ne mogu biti prvi. Zašto? Zato što nemaju znanje koje "tata" ima. Ali, sada nemam nikakve želje. Volio bih da me nikada više ni jedna osoba iz Hrvatske ne nazove. Živjet ću svoj život, bit ću hadžija. Ovdje sam najsretnija osoba na svijetu.

- Zaklinjem se na Bibliju, na moju obitelj i moju djecu - nikad nisam predlagao da Barišić bude smijenjen iz Dinama. Važno mi je da to moja djeca znaju, a što će misliti Barišić mi nije važno. On je moj drugi otac. A sada plasiraju teze da ga ja smjenjujem.

- Poručujem zaposlenicima Dinama - dignite se na noge i izbacite Antolića, manipulatora i lažova, iz Dinama dok se nije sve urušilo i dok niste ostali bez plaća.

- Antoliću sam poslao "kad si bio na dnu dna, dao sam ti kruh, a poslije i poziciju koju si samo sanjati mogao. Brat i ja smo ti pomagali, dali smo ti cca. 300 tisuća eura. Ti si nas izdao i sa svojim lopovskim suradnicima si na putu da srušiš ono što sam ja gradio". Poslao sam mu fotografiju na kojoj se vidi da sjedi u kafiću za vrijeme radnog vremena. A sada on tvrdi da se boji za sigurnost i da ga se prati. Bojim se da će GNK Dinamo preimenovati u GNK Policijski. Sve se pretvorilo u obračun njega i ljubavnice sa zaposlenicima kluba. Jako su se povezali s državnom i gradskom politikom. A Antolić nas sada izručuje političkim opcijama.

- Glavni urednik Sportski novosti Robert Šola je moj rođak. Odričem ga se javno kao moga rođaka. On je sramota moga roda i poroda. On je bolesno ambiciozan i fanatični navijač Hajduka. On je član najužeg vodstva kluba. On je PR Hajduka. A kako sada piše o Dinamu? Jer mu Antolić i ljubavnica daju novac. Robert Šola uzima novac, i od nas je tražio novac. Smijenili su Marija Zorka, čovjeka koji je iz Zagreba i dinamovac. A Šola sada piše sve tekstove. Izdajniče!

- Antolić je nakon poraza od Milana nudio novinarima da pišu da je Ademi prošlost. Nitko to nije htio objaviti i na kraju je to dao Indexu koji je to objavio.

- Ne znam što je s upravom kluba, Amerom Peternel i Vlatkom Peras. S njima sam radio 20 godina. Ne znam što radite za toga kriminalca. Zamislite, taj bivši policajac nam je rasturio klub i napravio ruglo od Dinama.

- Majku ti je*** svoju u sedmom pokoljenu, Antoliću. Smeće jedno ljudsko, proklet dan kada su te moje oči ugledale i kada sam ti dao priliku da napraviš ovo što si napravio od kluba.