Uzbuna u Gorici, Carević zavapio: 'Viroza nam je ušla u svlačionicu, ne znamo što će biti...'

Trener Gorice Mario Carević na konferenciji za medije uoči utakmice protiv Rijeke nije skrivao zabrinutost zbog kadrovske situacije koja je zadesila njegovu momčad. Iako su u posljednje tri utakmice upisali dvije vrijedne pobjede, protiv Dinama i Slaven Belupa, nevolje su se pojavile u najgorem trenutku. "Imamo nekih problemčića, viroza je ušla u svlačionicu, vidjet ćemo što će biti s Filipovićem i tko će uopće biti na sto posto spreman za utakmicu", izjavio je Carević, potvrdivši da do samog početka susreta neće znati na koje će sve igrače moći računati. Situacija je očito ozbiljna, a svaki neplanirani izostanak mogao bi skupo koštati domaćine.

Kao da viroza nije dovoljan problem, lista igrača na koje ne može računati tu ne staje. Zbog ozljede je i dalje izvan stroja Perić, dok jedan od ključnih napadača, Ante Erceg, mora odraditi suspenziju zbog crvenog kartona. Ovi izostanci predstavljaju velik udarac za momčad koja se želi nadmetati s najboljima. Ipak, u moru loših vijesti pojavila se i jedna dobra – u sastav se nakon odrađene kazne vraća važan vezni igrač Iker Pozo, čiji bi povratak trebao donijeti nužnu stabilnost i kreativnost u sredini terena.

Paradoksalno, u goste im stiže momčad koja je prošle sezone osvojila dvostruku krunu, ali koja pod vodstvom španjolskog trenera Victora Sancheza ove sezone još ne zna za prvenstvenu pobjedu i nalazi se na pretposljednjem mjestu ljestvice HNL-a. Unatoč katastrofalnom ulasku u sezonu, Carević spušta loptu na zemlju i ulogu favorita prepušta gostima s Rujevice. "Rijeka je sigurno favorit s obzirom na to kakav kadar ima. Ne trebamo razmišljati o njihovoj trenutnoj situaciji, oni su opasni u svakoj utakmici. Bilo je susreta u kojima su bili jako dobri i rezultat je mogao otići na drugu stranu. Moramo biti oprezni", upozorio je strateg Gorice.

Slično razmišlja i obrambeni igrač Mateo Leš, koji ističe da je momčad analizirala pogreške iz minimalnog poraza protiv Osijeka u prošlom kolu. "Nije bilo lijepo i nije nam bilo drago. Okrenuli smo se Rijeci, očekujem tešku utakmicu jer su oni kvalitetna momčad s dobrim individualcima i sigurno će tražiti bodove spasa kod nas. No, igramo doma i ako budemo pravi, koncentrirani i agresivni, možemo doći do pobjede", poručio je Leš, dodavši kako se nada da će momčad napokon uspjeti sačuvati mrežu netaknutom, što im ove sezone još nije pošlo za rukom. Na kraju, trener Carević uputio je i apel navijačima: "Važna nam je podrška s tribine. Veći je gušt igrati i imaš veću motivaciju kad je više ljudi. Nadam se da će doći u velikom broju i olakšati nam put do dobrog rezultata."