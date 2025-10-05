Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 48
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
PAR SATI PRIJE UTAKMICE

Uzbuna u Gorici, Carević zavapio: 'Viroza nam je ušla u svlačionicu, ne znamo što će biti...'

Gorica i Osijek sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/4
VL
Autor
vecernji.hr
05.10.2025.
u 10:19

Gorica danas od 15:45 na svom stadionu dočekuje Rijeku u sklopu 9. kola SuperSport HNL-a. Ipak, uoči dvoboja s aktualnim, ali posrnulim prvacima, trener Mario Carević suočava se s ogromnim problemima jer mu je, kako sam kaže, virus poharao svlačionicu, a izostanaka ima i zbog drugih razloga

Trener Gorice Mario Carević na konferenciji za medije uoči utakmice protiv Rijeke nije skrivao zabrinutost zbog kadrovske situacije koja je zadesila njegovu momčad. Iako su u posljednje tri utakmice upisali dvije vrijedne pobjede, protiv Dinama i Slaven Belupa, nevolje su se pojavile u najgorem trenutku. "Imamo nekih problemčića, viroza je ušla u svlačionicu, vidjet ćemo što će biti s Filipovićem i tko će uopće biti na sto posto spreman za utakmicu", izjavio je Carević, potvrdivši da do samog početka susreta neće znati na koje će sve igrače moći računati. Situacija je očito ozbiljna, a svaki neplanirani izostanak mogao bi skupo koštati domaćine.

Kao da viroza nije dovoljan problem, lista igrača na koje ne može računati tu ne staje. Zbog ozljede je i dalje izvan stroja Perić, dok jedan od ključnih napadača, Ante Erceg, mora odraditi suspenziju zbog crvenog kartona. Ovi izostanci predstavljaju velik udarac za momčad koja se želi nadmetati s najboljima. Ipak, u moru loših vijesti pojavila se i jedna dobra – u sastav se nakon odrađene kazne vraća važan vezni igrač Iker Pozo, čiji bi povratak trebao donijeti nužnu stabilnost i kreativnost u sredini terena.

Paradoksalno, u goste im stiže momčad koja je prošle sezone osvojila dvostruku krunu, ali koja pod vodstvom španjolskog trenera Victora Sancheza ove sezone još ne zna za prvenstvenu pobjedu i nalazi se na pretposljednjem mjestu ljestvice HNL-a. Unatoč katastrofalnom ulasku u sezonu, Carević spušta loptu na zemlju i ulogu favorita prepušta gostima s Rujevice. "Rijeka je sigurno favorit s obzirom na to kakav kadar ima. Ne trebamo razmišljati o njihovoj trenutnoj situaciji, oni su opasni u svakoj utakmici. Bilo je susreta u kojima su bili jako dobri i rezultat je mogao otići na drugu stranu. Moramo biti oprezni", upozorio je strateg Gorice.

Slično razmišlja i obrambeni igrač Mateo Leš, koji ističe da je momčad analizirala pogreške iz minimalnog poraza protiv Osijeka u prošlom kolu. "Nije bilo lijepo i nije nam bilo drago. Okrenuli smo se Rijeci, očekujem tešku utakmicu jer su oni kvalitetna momčad s dobrim individualcima i sigurno će tražiti bodove spasa kod nas. No, igramo doma i ako budemo pravi, koncentrirani i agresivni, možemo doći do pobjede", poručio je Leš, dodavši kako se nada da će momčad napokon uspjeti sačuvati mrežu netaknutom, što im ove sezone još nije pošlo za rukom. Na kraju, trener Carević uputio je i apel navijačima: "Važna nam je podrška s tribine. Veći je gušt igrati i imaš veću motivaciju kad je više ljudi. Nadam se da će doći u velikom broju i olakšati nam put do dobrog rezultata."

Tablice omogućuje Sofascore
Ključne riječi
HNL Gorica Mario Carević

Komentara 1

Pogledaj Sve
KU
Kujttim
12:00 05.10.2025.

Da im je liječnik dr. Vili Beroš to se ne bi dogodilo. Igrači bi nosili maske. Ovako, Rijeka će pobijediti ni kriva ni dužna.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još