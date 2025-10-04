Naši Portali
IZRAZIO VELIKU ŽELJU

Igor Tudor nasmijao sve izjavom o Luki Modriću: 'Nadam se da će sutra nešto us**ti'

Serie A - Genoa v Juventus
Matteo Ciambelli/REUTERS
Autor
Patrik Mršnik
04.10.2025.
u 16:10

Uoči velikog derbija talijanskog prvenstva između Juventusa i Milana, trener torinskog kluba Igor Tudor dao je izjavu o svom sunarodnjaku Luki Modriću koja je u trenu postala viralna. Iza šaljivog tona krije se duboko poštovanje, ali i svijest o težini okršaja koji slijedi.

Na konferenciji za medije uoči nedjeljnog derbija protiv Milana, trener Juventusa Igor Tudor bio je suočen s pitanjima o jednom od ključnih protivničkih igrača – svom sunarodnjaku i bivšem suigraču iz reprezentacije, Luki Modriću. Poznat po svom izravnom stilu, Tudor nije razočarao, ponudivši odgovor koji je savršeno sažeo kompleksan odnos poštovanja i sportskog rivalstva koji definira njihov odnos otkako je Modrić ljetos stigao u redove ljutog rivala.

Tudor je započeo s biranim riječima hvale, ističući Modrićevu neprolaznu veličinu. "Ispisao je povijest za naš narod. Takav se više nikada neće roditi. Ima 40 godina i još uvijek igra na vrhunskoj razini, ponosan sam na njega", rekao je Tudor, a zatim uz široki osmijeh ispalio rečenicu koja je odjeknula Italijom i Hrvatskom: "Samo se nadajmo da će sutra u**ati nešto". Njegov duhoviti komentar, popraćen smijehom, odmah je opustio napetu atmosferu koja obično vlada uoči tako važne utakmice i pokazao ljudsku stranu profesionalnog nogometa.

Iza ove šaljive opaske stoji ogromno poštovanje koje Tudor gaji prema kapetanu hrvatske reprezentacije, s kojim je dijelio svlačionicu u nacionalnom dresu. Tudor nikada nije skrivao divljenje prema Modriću, kojeg smatra nogometnim simbolom. "Nitko mu nije ni blizu. Dvostruko je bolji od bilo koga drugog. Ono što on radi sada, igrajući na ovoj razini s 40 godina, nikad prije nisam vidio", dodao je trener Juventusa. Upravo to duboko poštovanje čini njihovo nadolazeće rivalstvo na terenu još zanimljivijim, jer obojica znaju da na 90 minuta prijateljstvo mora biti stavljeno po strani.

Teren, naime, ne poznaje sentimentalnost. Tudor je itekako svjestan da će zaustavljanje Modrića biti jedan od najtežih zadataka za njegovu momčad. Unatoč svojim godinama, Modrić i dalje diktira tempo igre s nevjerojatnom klasom i vizijom, a njegov dolazak u Serie A donio je novu dimenziju kvalitete i "čarolije" u ligu. Juventus će morati uložiti golem trud i taktičku disciplinu kako bi ograničio njegov utjecaj i spriječio ga da preuzme kontrolu nad utakmicom u Torinu.
Ključne riječi
Juventus AC Milan Luka Modrić Igor Tudor

